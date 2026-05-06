Trao bằng cho 821 tân cử nhân ngành Luật và Luật Kinh tế

HNN.VN - Ngày 7/5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân hệ chính quy khóa 46 cho 821 tân cử nhân ngành Luật và Luật Kinh tế.

Trao bằng cho tân cử nhân 

Trong tổng số sinh viên tốt nghiệp đợt này, có 439 tân cử nhân ngành Luật Kinh tế và 382 tân cử nhân ngành Luật. Kết quả toàn khóa đối với ngành Luật Kinh tế: tỷ lệ sinh viên đạt học lực xuất sắc chiếm 2,51%, giỏi chiếm 33,11%, khá chiếm 60,27%. Với ngành Luật: tỷ lệ sinh viên đạt học lực xuất sắc chiếm 1,57%, giỏi chiếm 22,31%, khá chiếm 67,45%.

Đáng chú ý, trong quá trình đào tạo, khóa 46 là khóa đầu tiên của chương trình đào tạo song ngữ Việt – Anh tốt nghiệp. Sinh viên chương trình này được tham gia trao đổi tại Thái Lan và các chương trình trao đổi sinh viên trong nước với Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Ngoài ra, sinh viên K46 còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thực tiễn trong chương trình đào tạo theo định hướng thực hành tại các cơ quan, tổ chức của hơn 30 đối tác của nhà trường. Hoạt động đào tạo dành cho K46 nói riêng và sinh viên toàn trường nói chung được triển khai theo hướng đa dạng, phong phú, nhằm phát triển năng lực nghề luật, tăng cường kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn cho sinh viên; đồng thời trang bị kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Khóa 46 cũng được ghi nhận là một trong những khóa sinh viên có tỷ lệ phát triển Đảng cao nhất từ trước đến nay với 35 đảng viên được kết nạp, 420 sinh viên tham gia học lớp cảm tình Đảng.

Hoàng Triều
