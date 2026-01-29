Thông tin về mỏ dầu phát hiện ngoài khơi Việt Nam

Ông Đặng Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than thông tin tại họp báo

Ông Đặng Hải Anh cho biết, hiện nay công ty Murphy Oil của Hoa Kỳ đang tham gia các hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại các lô 144-145 và 15-1,15-2. Công tác khai thác, thăm dò, tìm kiếm thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực.

Đối với trữ lượng dầu được phát hiện tại lô 15-2 - mỏ Sư Tử Vàng, thuộc bể Cửu Long, hiện nay, công ty con của Murphy Oil đang là đơn vị điều hành.

Trong năm 2024, Murphy Oil bắt đầu khoan giếng thăm dò ở mỏ Hải Sư Vàng, năm 2025 khoan thành công giếng thẩm lượng (giếng khoan sau khi đã có phát hiện) nhằm đánh giá quy mô, trữ lượng và khả năng khai thác. Với kết quả phát hiện được, mỏ Hải Sư Vàng được đánh giá có tiềm năng lớn.

Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thẩm lượng kết quả và lập báo cáo tài nguyên cũng như báo cáo trữ lượng về dầu khí để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

Để có kết quả chính xác, Bộ Công Thương đã đề nghị chủ đầu tư lập báo cáo để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định. Thời gian tới, Bộ Công Thương cũng sẽ phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát các kết quả thu được để đánh giá được một cách khách quan và tốt nhất.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng cho hay, đây là kết quả rất tích cực đối với ngành năng lượng. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các đơn vị để thẩm định, đánh giá cụ thể.