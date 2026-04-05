Tăng tốc giải ngân, thúc đẩy tăng trưởng bền vững

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn kết luận phiên họp

Nhiều lĩnh vực khởi sắc

Mở đầu phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết, trong quý I/2026, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, tạo nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Về kinh tế, GRDP ước tăng 9,88%, cao hơn cùng kỳ (9,5%). Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng mạnh 12,76%; dịch vụ tăng 9,3%; nông, lâm, thủy sản tăng 3,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8%.

Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, chiếm 53,9% cơ cấu kinh tế, với mức tăng 9,3%. Hoạt động du lịch sôi động trở lại, đón gần 2 triệu lượt khách, tăng 31%; doanh thu đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu quý I đạt 421 triệu USD, tăng 28%, trong khi nhập khẩu đạt 345,5 triệu USD, tăng 29,8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 18.400 tỷ đồng, tăng 18,5%. Các lĩnh vực vận tải, tín dụng, giá cả cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Khu vực công nghiệp - xây dựng duy trì đà tăng trưởng cao, chiếm 30,5% cơ cấu kinh tế. Nông, lâm, thủy sản tăng trưởng ổn định, chiếm 6,1% cơ cấu kinh tế. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt khoảng 8.000 tỷ đồng, tăng hơn 13%. Từ đầu năm đến nay, đã cấp mới 11 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 9.100 tỷ đồng, trong đó có dự án FDI quy mô lớn. Các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội và hạ tầng đô thị, được tập trung tháo gỡ thủ tục, đẩy nhanh tiến độ. Một số công trình, dự án lớn tiếp tục được triển khai, tạo động lực phát triển không gian đô thị và kết nối vùng.

Theo đồng chí La Phúc Thành, hoạt động doanh nghiệp có nhiều biến động, với 260 doanh nghiệp thành lập mới, giảm mạnh so với cùng kỳ; trong khi số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động vẫn ở mức cao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 13,5% kế hoạch, cao hơn mức bình quân cả nước. Thu ngân sách nhà nước quý I ước đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, các hoạt động được tổ chức sôi nổi, gắn với các sự kiện chính trị quan trọng và lễ hội truyền thống. Công tác giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với kiện toàn bộ máy sau bầu cử. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra dự án Khu công nghiệp Gilimex Huế

Thúc đẩy các dự án trọng điểm

Tại phiên họp, đại diện các sở, ngành cho rằng cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, điều chỉnh quy hoạch làm cơ sở thu hút đầu tư; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các địa phương và nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ các dự án. Lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, được đánh giá còn nhiều hạn chế về quy mô, quỹ đất và sức hút đối với doanh nghiệp, cần có giải pháp đồng bộ để phát triển hiệu quả hơn.

Một số nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách như đất đai, tổ chức bộ máy, nguồn lực phát triển du lịch cũng được đề xuất sớm hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác đảm bảo an toàn, đặc biệt là phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực đông dân cư, chợ, tiếp tục được kiến nghị tăng cường với các giải pháp thiết thực.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh: Trên nền tảng kết quả tích cực của quý I, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục bám sát chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Các đơn vị phải chủ động theo dõi sát diễn biến thực tiễn, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nhất là trong xây dựng, trình các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Từng sở, ngành phải phát huy vai trò chủ động, chịu trách nhiệm toàn diện đối với lĩnh vực được phân công.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ưu tiên đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; đồng thời xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra chậm trễ. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quy hoạch, quản lý nghĩa trang; từng bước di dời mồ mả ra khỏi khu vực nội đô, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nếp sống văn minh.

Các ngành, lĩnh vực tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là trong các khu công nghiệp; tăng cường giám sát, xử lý các dự án chậm tiến độ; ưu tiên phát triển công nghiệp xanh, du lịch và kinh tế biển. Đồng thời, siết chặt quản lý đầu tư theo hướng công khai, minh bạch, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, yêu cầu tăng cường quản lý thu, chi hiệu quả; kiên quyết xử lý các đơn vị chậm giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Ngành nông nghiệp chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, điều tiết nguồn nước hợp lý. Ngành xây dựng tập trung tháo gỡ vướng mắc cho thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội. Lĩnh vực du lịch, văn hóa phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động lễ hội mùa hè, nâng cao chất lượng môi trường du lịch...

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cũng giao nghiên cứu mô hình khu thương mại tự do; trong đó Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham khảo kinh nghiệm từ các địa phương như Đà Nẵng để đề xuất phương án phù hợp với điều kiện thực tế của Huế.