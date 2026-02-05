Quyết liệt triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với trách nhiệm cao nhất, hiệu quả là thước đo

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự phiên họp có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các địa phương.

Theo chương trình, phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 1; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Chỉ số PMI tăng 7 tháng liên tiếp

Các báo cáo, ý kiến tại phiên họp thống nhất đánh giá, về công tác chỉ đạo, điều hành, ngay từ đầu năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội.

Trong đó, nổi bật là chuẩn bị chu đáo phục vụ tổ chức Đại hội XIV của Đảng rất thành công; mang lại niềm tin, khí thế mới cho toàn dân tộc bước vào nhiệm kỳ mới; tập trung thực hiện Chương trình làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kết luận của Lãnh đạo chủ chốt; thực hiện quyết liệt 9 nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ và địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2026, xác định chủ đề điều hành năm 2026 là "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động hiệu quả; đổi mới sáng tạo; tăng tốc đột phá; tăng trưởng bền vững".

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt Nghị quyết số 01 (với 5 quan điểm, trọng tâm, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 152 nhiệm vụ cụ thể); Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được chú trọng; trong đó tập trung ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật; chuẩn bị các dự án luật trình tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; tổ chức Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo rà soát pháp luật; tháng 1 ban hành 51 nghị định, 27 nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ ban hành 219 quyết định, 5 công điện, 3 chỉ thị.

Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay trong năm 2026; trong đó làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới (khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...); quyết liệt chỉ đạo việc giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhất là các công trình trọng điểm ngành giao thông (đường bộ cao tốc, đường sắt); họp các Ban Chỉ đạo kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân.

Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là phát triển nhà ở xã hội; hoàn thành vượt tiến độ 2 tuần "Chiến dịch Quang Trung"; chuẩn bị chu đáo phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế, nhất là tập trung chuẩn bị cho APEC 2027; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần đặt ra là phải nỗ lực cao nhất, hành động quyết liệt, tập trung thực hiện phương châm "1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về tình hình, kết quả đạt được, phiên họp thống nhất đánh giá nhìn chung, tình hình kinh tế-xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng tích cực với nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực và tốt hơn tháng 12/2025.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,6%; thị trường tiền tệ, tỉ giá cơ bản ổn định; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia thấp hơn giới hạn quy định.

Thu ngân sách nhà nước và xuất nhập khẩu tiếp tục chiều hướng tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1 348,3 nghìn tỷ đồng, bằng 13,8% dự toán, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 88 tỷ USD, tăng 38,9% (xuất khẩu tăng 29,5%, nhập khẩu tăng 49%); nhập siêu hơn 1,75 tỷ USD (chủ yếu là nhập khẩu tư liệu sản xuất đạt 42 tỷ USD, chiếm 94% kim ngạch nhập khẩu).

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu phát triển tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 21% so với cùng kỳ (mức rất cao, nhưng lưu ý một phần là do năm nay nghỉ Tết rơi trọn vào tháng 2, trong khi năm 2025 nghỉ Tết vào tháng 1). Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; đáp ứng nhu cầu tăng vào dịp Tết. Thương mại, dịch vụ sôi động; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9%. Du lịch tiếp tục khởi sắc; đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18% so với cùng kỳ. Chỉ số PMI tháng 1 đạt 52,5 điểm, thể hiện xu hướng mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh (tăng 7 tháng liên tiếp, từ tháng 07/2025).

Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực; giải ngân vốn đầu tư công tháng 1 ước đạt 3,4% kế hoạch, cao hơn 23,7 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối và 2,2% về tỉ lệ so với cùng kỳ. Vốn FDI đăng ký mới đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng 15,7%; vốn FDI thực hiện đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Số doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập thị trường tăng cao. Trong tháng 1, có gần 48,7 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 45,6% so với cùng kỳ; có trên 110.000 hộ kinh doanh thành lập mới, tăng gần 222%.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tổ chức thành công các sự kiện chính trị lớn, trọng đại của đất nước, đặc biệt là Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng. Tập trung triển khai công tác đảm bảo Nhân dân được đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Triển khai thắng lợi "Chiến dịch Quang Trung", hoàn thành sửa chữa gần 34,8 nghìn nhà, xây mới gần 1,6 nghìn nhà, vượt tiến độ 15 ngày, bảo đảm mọi người dân có nhà ở, vui xuân đón Tết.

Tỉ lệ hộ đánh giá có thu nhập trong tháng 1/2026 không thay đổi và tăng lên so với cùng kỳ là 95,3%; đã xuất cấp 15,6 nghìn tấn gạo hỗ trợ người dân. Phát huy tốt tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, không để học sinh thiếu trường học, không để người bệnh thiếu nơi khám chữa bệnh.

Chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân.

Đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu; nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao diễn ra ngày từ đầu năm; uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng tiếp tục được quyết liệt tháo gỡ theo Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội.

Các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam. WB dự báo GDP Việt Nam năm 2026 cao nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) dự báo GDP của Việt Nam năm 2026 tăng cao nhất Đông Nam Á.

"1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ"

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến và đề nghị Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ tiếp thu, hoàn thiện các báo cáo và dự thảo Nghị quyết phiên họp, sớm trình ký ban hành.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận còn những hạn chế, khó khăn, thách thức mà các bộ, ngành, địa phương cần làm tốt hơn nữa, như sức ép điều hành kinh tế vĩ mô lớn, nhất là về lạm phát tỉ giá, lãi suất trước tình hình thế giới phức tạp, rủi ro gia tăng; giá vàng biến động mạnh. Tình hình sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp.

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cấp cơ sở cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ, bảo đảm đồng bộ, thông suốt, hiệu quả. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo…

Cơ bản thống nhất báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến của các bộ, ngành về nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, Thủ tướng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm quan trọng: Củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất; Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, xác định có trọng tâm, trọng điểm, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó; nắm chắc diễn biến tình hình, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, hiệu quả để phát huy thuận lợi, hạn chế khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Tại cuộc họp, Thủ tướng cũng lưu ý những bài học kinh nghiệm từ chiến dịch Quang Trung, nhất là chú trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đa dạng hóa các nguồn lực theo phương châm "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, tiện ở đâu thì giúp ở đấy"; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; khuyến khích sự tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên của nhân dân và các địa phương.

Phân tích bối cảnh, tình hình thời gian tới, định hướng trong tháng 2 và những tháng còn lại của quý I, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan tiếp tục bám sát tình hình, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đề cao trí tuệ, đổi mới tư duy với tầm nhìn chiến lược, tiết kiệm thời gian, ra quyết định kịp thời, đúng lúc, hiệu quả, tận dụng tối đa thời cơ và thuận lợi, hạn chế tác động tiêu cực từ tình hình.

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu đạt tăng trưởng 2 con số, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tăng thu, tiết kiệm chi, bảo đảm bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài trong giới hạn cho phép.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV, đặc biệt là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bao gồm 3 phụ lục các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu, các chỉ tiêu theo ngành, lĩnh vực và địa phương, đặc biệt là danh mục cụ thể hóa 12 nhóm nhiệm vụ thành 264 nhiệm vụ, đề án, dự án, công trình quan trọng, phân công cụ thể cơ quan chủ trì, phối hợp, thời gian thực hiện, hoàn thành.

Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần đặt ra là phải nỗ lực cao nhất, hành động quyết liệt, tập trung thực hiện phương châm "1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ", trong đó: "1 mục tiêu" là tăng trưởng 2 con số; "2 bảo đảm" gồm bảo đảm phát triển để ổn định, ổn định để phát triển và bảo đảm trật tự xã hội, an ninh, an toàn, an dân; "3 có" gồm có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của doanh nghiệp, có sự đóng góp của nhân dân; "4 không" gồm không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm; "5 hóa" gồm xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản lý, quản trị, hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; phân công nhiệm vụ "6 rõ" gồm: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Từ đó, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả và xây dựng bộ chỉ số (KPI) để đo lường, kiểm tra, giám sát, đánh giá.

Về những khó khăn, vướng mắc trong những ngày qua khi triển khai Nghị định 46, tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo, đề xuất của các bộ, ngành liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành phải luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Những ngày qua, các bộ, ngành cũng đã tập trung xử lý dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Thành Long; Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện chỉ đạo.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng và ban hành ngay trong hôm nay Nghị quyết của Chính phủ để tháo gỡ các vướng mắc hiện nay, dứt khoát không để kéo dài tình trạng này. Đồng thời, Thủ tướng một lần nữa nhắc nhở các bộ ngành, cơ quan cần hết sức lưu ý yêu cầu điều hành không giật cục, khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần quy định điều khoản chuyển tiếp cụ thể.

Phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất của người đảng viên

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng trước hết yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan các cấp, nhất là người đứng đầu tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng nhấn mạnh, đường lối đúng phải triển khai nhanh, làm đến cùng, lấy hiệu quả và sự hài lòng của người dân làm thước đo, đảm bảo cuộc sống của người dân như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo. Thủ tướng một lần nữa đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu tại các bộ, ngành, địa phương, cơ quan phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất của người đảng viên, làm việc hết mình, làm đến cùng, vì nhân dân phục vụ.

Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hoàn thành trong Quý I/2026.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 15/02/2026; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Ban hành ngay các văn bản quy định chi tiết các Luật đã có hiệu lực. Chuẩn bị tốt 34 báo cáo, trong đó có 15 dự án luật, nghị quyết trình Kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI. Tập trung chuẩn bị các đề án theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Thứ hai, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Về chính sách tiền tệ, NHNN chủ trì điều hành chủ động, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bảo đảm mục tiêu kép vừa thúc đẩy tăng trưởng vừa kiểm soát lạm phát; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng, nhà ở xã hội, hạ tầng, công nghệ số, sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản …; kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Về chính sách tài khoá, Bộ Tài chính chủ trì, phát huy hơn nữa điều kiện dư địa nợ công, nợ Chính phủ thấp (miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí phù hợp; phát hành trái phiếu Chính phủ cho các công trình trọng điểm); phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025; tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, hiệu quả.

Các bộ ngành, địa phương triển khai các giải pháp quản lý, ổn định thị trường, giá cả. Thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm vi phạm, không để găm hàng, đội giá, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Khẩn trương đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất, bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch; thúc đẩy Trung tâm tài chính quốc tế.

Bộ Công Thương bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh và đời sống; rà soát các vướng mắc về giá FIT để giải quyết trong tháng 2/2026. Bộ Xây dựng chủ trì đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững; phát triển cả nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập trung bình, nhà ở thương mại.

Thứ ba, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Thúc đẩy đầu tư trong nước và ngoài nước; giải ngân 100% vốn đầu tư công kịp thời, hiệu quả, giảm hệ số ICOR; khuyến khích đầu tư tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ; khẩn trương hoàn thành xây dựng Cổng đầu tư một cửa quốc gia.

Thủ tướng lưu ý, trong giải phóng mặt bằng cho các dự án, di dời, tái định cư cho người dân, cần vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả các quy định của pháp luật với tinh thần bảo đảm đời sống người dân tốt hơn nơi ở cũ, vì mục tiêu cuối cùng là lo cho dân, đời sống vật chất, tinh thần của người dân năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước. Thủ tướng nhắc lại bài học kinh nghiệm giúp giải phóng mặt bằng nhanh ở Hà Nội vừa qua khi đồng chí Bí thư Thành ủy trực tiếp vào cuộc chỉ đạo; đền bù cho người dân phải thoả đáng, có chính sách khuyến khích để người dân sớm bàn giao mặt bằng; khi người dân đã thông tư tưởng rồi thì phải thực hiện tốt.

Bộ Công Thương phát triển mạnh thị trường trong nước, thương mại điện tử, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; nâng cao chất lượng tiêu dùng nội địa và đẩy mạnh cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; tổ chức tốt Hội chợ mùa Xuân. Đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng gắn với xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao; tận dụng hiệu quả 17 FTA đã ký; đàm phán các FTA mới với Mỹ Latin, Trung Đông và Pakistan; mở rộng, khai thác hiệu quả thị trường mới, nhất là thị trường Halal, Trung Đông, Mỹ Latin, châu Phi…

Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai phát triển hệ thống đường cao tốc, rà soát, hoàn thiện theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát để triển khai các dự án đúng quy trình, quy định, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, phòng chống tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm vi phạm và không để chậm trễ, gián đoạn trong triển khai các dự án theo tiến độ đã cam kết, nhất là tiến độ đưa vào khai thác sân bay Long Thành.

Về các động lực tăng trưởng mới, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, trong đó tăng cường hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tuần hoàn, phát thải carbon thấp, tiết kiệm tài nguyên, trách nhiệm phát triển bền vững (ESG)…

Bộ Nội vụ chủ trì phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thi đua về phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao hiệu quả của kinh tế nhà nước.

Thứ tư, đẩy mạnh tổ chức thực hiện hiệu quả 9 nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị. Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương trình Chương trình hành động của Chính phủ và xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện các Nghị quyết số 79, 80 của Bộ Chính trị về kinh tế nhà nước và phát triển văn hóa Việt Nam.

Các địa phương tham dự trực tuyến phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ năm, tập trung giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Thứ sáu, tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, tháo gỡ các vướng mắc; hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ, công chức theo KPI; quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Thứ bảy, chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, chăm lo những người yếu thế, vùng bị thiệt hại do thiên tai, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...; bảo đảm lương, thưởng Tết cho người lao động. Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị khởi công 148 trường bán trú tại các xã biên giới và hoàn thành xây dựng 100 trường đã khởi công.

Thứ tám, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an ninh, an toàn, an dân; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, góp phần tạo đồng thuận xã hội, khí thế phát triển.

Thứ chín, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và vui Xuân, tổ chức các lễ hội vui tươi, lành mạnh, an toàn, người dân được thụ hưởng các thành quả văn hóa.