Lãnh đạo thành phố gửi thư cảm ơn du khách sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

HNN.VN - Ngày 4/5, UBND thành phố Huế có thư cảm ơn gửi đến du khách trong nước và quốc tế đã lựa chọn Huế là điểm đến trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 - Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Đông đảo du khách đến Huế tham quan trong kỳ nghỉ lễ vừa qua 

Trong thư, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đối với tình cảm, sự hiện diện của du khách, góp phần tạo nên không khí sôi động, giàu sức sống cho đô thị di sản trong những ngày lễ.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn, Huế tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc, cùng hệ thống di sản phong phú, trong đó có 8 di sản vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận.

Thời gian qua, thành phố đẩy mạnh đổi mới sản phẩm du lịch, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội và sự kiện đặc sắc; phát triển các trải nghiệm gắn với di sản, ẩm thực, danh lam thắng cảnh và đời sống cộng đồng. Đồng thời, Huế chú trọng phát triển du lịch xanh, mở rộng khai thác các không gian biển, đầm phá, cũng như triển khai các chương trình nghệ thuật, chiếu sáng cảnh quan khu vực kinh thành và hai bờ sông Hương.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, sự hài lòng của du khách là thước đo chất lượng điểm đến. Do đó, Huế sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng du lịch, nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện; đồng thời lắng nghe ý kiến du khách để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ.

Thành phố Huế bày tỏ mong muốn tiếp tục được chào đón du khách trong thời gian tới, cùng khám phá thêm những giá trị đặc sắc của vùng đất Cố đô.

Lê Thọ
Nhiều chương trình thú vị tại ngày hội các dân tộc miền núi

Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” TP. Huế lần thứ I năm 2026 là hoạt động trong chương trình “Lễ hội mùa Hạ” - Festival Huế 2026 được tổ chức định kỳ, luân phiên giữa các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số định cư, sinh sống.

Du lịch Huế “thắng lớn” dịp lễ

Dịp lễ 30/4 - 1/5, du lịch Huế tiếp tục “bùng nổ” về lượng khách. Bên cạnh việc lập những kỷ lục mới về doanh thu bán vé tham quan di tích trong ngày, điều đáng mừng hơn là ghi nhận của du khách về văn hóa, cảnh quan và con người xứ Huế.

Cố đô rộn ràng bước chân du khách

“Một nửa Việt Nam đang ở Huế” - câu nói vui nhưng trở thành cách diễn đạt sinh động về sức hút du lịch miền sông Hương núi Ngự trong những ngày này. Dòng người đổ về các điểm di tích, chùa chiền, lăng tẩm, quán xá dịp lễ khiến Cố đô thêm rộn ràng, đông vui...

Giải pháp giảm rác thải nhựa trong du lịch

Tình trạng xả rác thải nhựa trong du lịch đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với nhiều địa phương. Nếu không sớm khắc phục, áp lực bảo vệ môi trường tiếp tục gia tăng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điểm đến và tính bền vững của ngành du lịch.

Giới trẻ hào hứng check-in và trải nghiệm văn hóa dịp lễ

Dịp lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, giới trẻ tại Huế và du khách hào hứng tìm đến check-in tại những “tọa độ” được “decor” rực rỡ trong sắc cờ đỏ sao vàng, quán café phong cách vintage hay những không gian cổ kính, giàu bản sắc văn hóa. Đây không chỉ là dịp để “sống ảo” mà còn là cơ hội để người trẻ tìm kiếm sự cân bằng, tận hưởng kỳ nghỉ theo cách riêng, lắng đọng nhưng vẫn đầy màu sắc.

