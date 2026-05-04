Lãnh đạo thành phố gửi thư cảm ơn du khách sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đông đảo du khách đến Huế tham quan trong kỳ nghỉ lễ vừa qua

Trong thư, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đối với tình cảm, sự hiện diện của du khách, góp phần tạo nên không khí sôi động, giàu sức sống cho đô thị di sản trong những ngày lễ.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn, Huế tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc, cùng hệ thống di sản phong phú, trong đó có 8 di sản vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận.

Thời gian qua, thành phố đẩy mạnh đổi mới sản phẩm du lịch, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội và sự kiện đặc sắc; phát triển các trải nghiệm gắn với di sản, ẩm thực, danh lam thắng cảnh và đời sống cộng đồng. Đồng thời, Huế chú trọng phát triển du lịch xanh, mở rộng khai thác các không gian biển, đầm phá, cũng như triển khai các chương trình nghệ thuật, chiếu sáng cảnh quan khu vực kinh thành và hai bờ sông Hương.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, sự hài lòng của du khách là thước đo chất lượng điểm đến. Do đó, Huế sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng du lịch, nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện; đồng thời lắng nghe ý kiến du khách để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ.

Thành phố Huế bày tỏ mong muốn tiếp tục được chào đón du khách trong thời gian tới, cùng khám phá thêm những giá trị đặc sắc của vùng đất Cố đô.