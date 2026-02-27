Tăng tốc thực hiện nhiệm vụ quý I, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Toàn cảnh hội nghị

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chủ trì hội nghị. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Kinh tế - xã hội tháng 2 giữ nhịp tăng trưởng

Tháng 2/2026, bám sát chỉ đạo của Trung ương và nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các cấp, các ngành triển khai quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm, giữ vững ổn định và tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.949 tỷ đồng, bằng 18,4% dự toán, tăng 9,9% so với cùng kỳ; trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 40,1%. Tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 4.033 tỷ đồng, tăng 12,4%. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, liên vùng, qua đó lan tỏa động lực tăng trưởng.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Từ đầu năm đến nay, thành phố cấp mới 5 dự án với tổng vốn đăng ký 5.028 tỷ đồng, trong đó có 1 dự án FDI trị giá 123 triệu USD. Toàn thành phố ghi nhận 198 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 90% về số lượng so với cùng kỳ; 164 doanh nghiệp hoạt động trở lại, cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục được củng cố.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng. Trong tháng 2, lượng khách đến Huế ước đạt 712,5 nghìn lượt, tăng 71,7% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 1.668,7 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Riêng 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán, thành phố đón hơn 523 nghìn lượt khách, doanh thu ước đạt 1.121 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân đạt 78%, có thời điểm lên đến 99%, phản ánh sức hút mạnh mẽ của điểm đến Huế trong dịp cao điểm lễ, Tết.

Lĩnh vực công nghiệp ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11% so với cùng kỳ; lũy kế 2 tháng tăng 16,4%. Nông nghiệp bảo đảm tiến độ sản xuất vụ đông xuân với 27.587 ha gieo cấy; chăn nuôi và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định. Tổng đàn bò tăng 10,3%; sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đều tăng so với cùng kỳ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đến thăm các doanh nghiệp đầu năm mới. Ảnh: Ngọc Hiếu

Tăng tốc toàn diện, mở rộng không gian phát triển

Bước sang tháng 3/2026, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên theo Chương trình công tác năm, Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy xác định yêu cầu trọng tâm là tăng tốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, bảo đảm đồng bộ, quyết liệt, sát thực tiễn.

Tháng 3 cũng là thời điểm khởi động chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội sôi động của năm. Nhiều lễ hội đầu năm được tổ chức gắn với quảng bá hình ảnh đô thị di sản. Đặc biệt, từ tháng 3, Đại Nội Huế chính thức mở cửa tham quan ban đêm, tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Từ tháng 3 - 6/2026, mỗi tháng dự kiến có 2 chuyến bay charter kết nối Hàn Quốc đến Huế, mở rộng thị trường khách quốc tế và tạo thêm động lực cho ngành dịch vụ - du lịch.

Song song đó, thành phố tập trung hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đường ven biển, các dự án chỉnh trang đô thị, bảo tồn di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. Công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao các chỉ số PCI, PAR-Index, DTI tiếp tục được chú trọng; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 1.100 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2026.

Thành phố đồng thời tập trung chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; triển khai tốt công tác tuyển quân năm 2026. Các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được chỉ đạo đồng bộ, không để phát sinh điểm nóng, không để gián đoạn công việc.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

Hành động đồng bộ, nâng cao hiệu quả điều hành

Kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, tháng 3 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là tháng bản lề để hoàn thành nhiệm vụ quý I và tạo đà cho cả năm 2026. Những khó khăn, vướng mắc đã được chỉ ra phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; không chung chung, không né tránh.

Đồng chí yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy; bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung lưu ý tăng cường hợp tác với các tỉnh Nam Lào trong dịp Tết cổ truyền Bunpimay sắp tới; rà soát các chương trình ký kết sẽ hết hạn vào năm 2026 để chủ động ký kết lại theo hướng nâng tầm, thiết thực, hiệu quả hơn; mở rộng nội dung hợp tác về thương mại, du lịch, giáo dục, y tế và giao lưu Nhân dân.

Đồng chí cũng yêu cầu triển khai nghiêm túc việc đánh giá cán bộ theo quy định mới, gắn với sản phẩm cụ thể, kết quả đầu ra và hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc - KPI; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; người đứng đầu phải nêu gương, chịu trách nhiệm toàn diện. Mỗi cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào công việc từ những ngày đầu, tháng đầu, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, trì trệ.

“Bước vào năm mới với khí thế mới, thời cơ mới, chúng ta không được phép bằng lòng với kết quả đã đạt được. Phải hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn; tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở; tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh; đồng thời kêu gọi toàn hệ thống chính trị phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.