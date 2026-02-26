Rà soát kỹ, đảm bảo thực hiện đúng quy định

Gia đình bà Nở cung cấp các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến vị trí khu đất

Từ giấy mua bán tay đến phát sinh tranh chấp

Trong đơn thư gửi Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cùng các đơn vị liên quan của thành phố, bà Bùi Thị Nở (sinh năm 1964), trú tại thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Lộc cho biết: Vào năm 1990, gia đình bà có mua nhà và đất của ông Nguyễn Uông và bà Võ Thị Hàu tại xóm Thủ Ngữ, thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền (cũ), nay là xã Vinh Lộc do ông Bùi Ngọc Thành đại diện gia đình đứng tên với diện tích khoảng 1.500m2 (đo kéo dây). Hoạt động mua bán bằng giấy tay, có sự xác nhận của UBND xã Vinh Hiền vào thời điểm đó. Đến năm 2005, gia đình bà Nở được cấp giấy CNQSDĐ số: AD 926449, vào sổ cấp giấy CNQSDĐ số: H1386 QSDĐ/1949/QĐ-UB của UBND huyện Phú Lộc (chứng nhận ngày 30/12/2005) với diện tích 374,6m2.

Theo bà Nở, do diện tích đất cấp bị sai nên vào năm 2009, gia đình bà xin phép Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đo đạc lại. Hồ sơ kỹ thuật thửa đất, tờ bản đồ số 36, số thứ tự thửa đất 1 do lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 15/12/2009 thể hiện diện tích đo đạc lại là 1.469,0m2.

Vào năm 2017, gia đình bà Nở xin cấp lại giấy CNQSDĐ và UBND huyện Phú Lộc thời điểm đó đã có quyết định thu hồi giấy CNQSDĐ đã cấp do không đúng với diện tích đất, để cấp lại giấy CNQSDĐ mới. Tuy nhiên, theo bà Nở, cũng chính thời điểm đó xảy ra sự việc là đất tranh chấp và gia đình bà không biết ai tranh chấp và tranh chấp như thế nào.

Bà Nở nhấn mạnh, vào năm 2018, chính quyền xã Vinh Hiền có tổ chức hòa giải và quyết định gia đình bà không được cấp giấy CNQSDĐ mới biết lý do đất do UBND xã quản lý và cho dân đậu tàu thuyền. Gia đình bà Nở xin phép UBND xã Vinh Hiền cho biết các văn bản và hồ sơ về thửa đất và quyết định về khu vực đậu ghe thuyền nhưng UBND xã Vinh Hiền không cho nên bà không cho biết lý do. Việc tranh chấp sau đó cũng phát sinh những vấn đề gây mất an ninh và tinh thần đoàn kết trong khu dân cư.

Theo bà Nở, vào ngày 30/9/2025, gia đình bà có xin làm lại thủ tục đo lại thửa đất trên để xin phép cấp lại giấy CNQSDĐ. Ngày 14/10/2025, đơn vị chức năng về xác minh và đo đạc lại diện tích. Tuy nhiên, đến nay, công tác giải quyết vẫn còn những rào cản khó khăn.

Nhiều vướng mắc khi giải quyết

Trực tiếp làm việc với gia đình bà Bùi Thị Nở và UBND xã Vinh Lộc, mới thấy phát sinh nhiều vấn đề. Trong biên bản làm việc ngày 24/5/2018 của UBND xã Vinh Hiền (cũ), có bà Nở tham dự, một ý kiến của ông Nguyễn Văn Trọng - đại diện gia đình xin cấp mới giấy CNQSDĐ thể hiện trong biên bản cho rằng: “Thửa đất này do mẹ là Trần Thị Gái tạo lập trước năm 1975, đến khoảng năm 1985 đã rời khỏi địa phương và không còn sử dụng. Từ đó đến nay, gia đình không có các loại giấy tờ gì liên quan đến thửa đất để minh chứng; năm 2015 đã có đơn xin cấp CNQSDĐ nhưng do tranh chấp nên không được giải quyết và nay xin cấp CNQSDĐ theo thủ tục thừa kế”.

Liên quan đến một số ý kiến hộ dân khu dân cư xóm Thủ Ngữ, biên bản cũng ghi rõ thống nhất đơn trình ngày 2/8/2018. Trong đơn đó người dân được sử dụng khu đất nêu trên làm nơi neo đậu thuyền vì trước đến nay đã đậu thuyền ổn định.

Kết luận trong biên bản này thể hiện: Trường hợp xin cấp đổi lại bổ sung phần diện tích được nêu của bà Nở là không có đủ điều kiện để UBND xã giải quyết vì: Từ năm 1990 đến nay (năm 2018, thời điểm lập biên bản) ông Bùi Ngọc Thành là người chuyển nhượng đất cho bà Nở, kể cả bà Nở không trực tiếp sử dụng và sản xuất; điều kiện đảm bảo là phải không tranh chấp, sử dụng ổn định; đất này cộng đồng dân cư không đồng ý, bà con người dân xóm Thủ Ngữ cho là đất từ trước đến nay chỉ sử dụng làm nơi neo đậu thuyền; giấy bán tay (tuyệt mãi) do bà Nở cung cấp chưa thể hiện đầy đủ, rõ ràng cho việc minh chứng cấp bổ sung… Đáng chú ý bà Nở cũng đã ký vào biên bản này.

Trao đổi với bà Nở cùng các thành viên trong gia đình, anh Trần Chung (con bà Nở) cũng thừa nhận rằng, việc bà Nở ký vào biên bản trên dẫn đến những khó khăn khi giải quyết thủ tục đất đai.

UBND xã Vinh Lộc cho biết, lãnh đạo xã, trực tiếp là chủ tịch UBND xã và phó chủ tịch UBND xã đã có 4 phiên làm việc với gia đình bà Nở để giải quyết vấn đề này. Địa phương cũng tiếp nhận đơn trình của ông Lê Tý cùng những hộ dân sinh sống tại xóm Thủ Ngữ, thôn Hiền Hòa 1 về việc vùng đất trên là nơi neo đậu, tránh trú bão an toàn cho ngư dân mùa mưa bão hàng chục năm. Tuy nhiên, 2 năm gần đây, gia đình bà Nở liên tục cản trở, dựng cọc xi măng, trồng dừa, đổ đất… để chiếm quyền sử dụng đất. Chính quyền địa phương cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai (ngày 31/12/2025) và quyết định xử phạt vi phạm hành chính (ngày 10/1/2026) liên quan việc thuê xe chiếm đất ở vùng đất nói trên.

Rà soát, giải quyết đúng quy định

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc khẳng định, quan điểm của xã là tạo mọi điều kiện để giải quyết thủ tục đất đai cho người dân, kể cả những trường hợp người dân không có đơn khiếu nại; nếu rà soát đủ điều kiện, chính quyền sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ. Tuy nhiên, mọi khâu giải quyết phải tuân thủ quy định pháp luật.

Hiện nay, do vấn đề đất đai ở khu vực trên vướng tranh chấp với rất nhiều hộ dân, do đó, khâu rà soát, giải quyết càng phải kỹ lưỡng, tránh xảy ra khiếu kiện và phát sinh các vấn đề phức tạp.

Ông Dũng cho biết, phương án giải quyết sau khi gia đình bà Nở tháo dỡ, chấp hành khắc phục các vi phạm, trả lại nguyên trạng khu vực đất trên, địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra thực tế, xác định lại thực địa, làm việc và thống nhất với các hộ dân liên quan để thực hiện các thủ tục cấp giấy CNQSDĐ.