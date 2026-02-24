Thông qua điều chỉnh quy hoạch, tạo nền tảng phát triển thành phố trong giai đoạn mới

Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Phù hợp vị thế đô thị trực thuộc Trung ương

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, điều chỉnh Quy hoạch TP. Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược và lâu dài đối với sự phát triển của thành phố. Đây không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật quản lý nhà nước mà còn là đòi hỏi khách quan từ thực tiễn, khi bối cảnh thể chế, mô hình tổ chức không gian phát triển và vị thế của Huế đã có những thay đổi căn bản.

Thực hiện Quyết định số 1745/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trước khi chuyển đổi mô hình đơn vị hành chính thành TP. Huế trực thuộc Trung ương, quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều yếu tố mới: Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành; phương án phân vùng kinh tế - xã hội được điều chỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính trên cả nước; nhiều chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển nhanh và bền vững được ban hành. Tất cả đặt ra yêu cầu cấp thiết phải rà soát, điều chỉnh quy hoạch nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ và phù hợp với tình hình mới.

Theo tờ trình, việc điều chỉnh tập trung vào những vấn đề cốt lõi. Trước hết là điều chỉnh phạm vi, ranh giới quy hoạch phù hợp với địa giới hành chính mới và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, bổ sung, cập nhật quan điểm, mục tiêu phát triển và các khâu đột phá, bảo đảm tương thích với vị thế đô thị trực thuộc Trung ương và các chủ trương lớn của Trung ương trong giai đoạn mới.

Các đại biểu thông qua chương trình của hội nghị

Về định hướng ngành, quy hoạch xác định hai động lực trọng tâm là kinh tế biển và kinh tế di sản. Kinh tế biển được định hướng trở thành một trụ cột tăng trưởng với phát triển đô thị ven biển, logistics, công nghiệp năng lượng, cảng biển, nuôi trồng và chế biến thủy sản bền vững. Kinh tế di sản gắn với du lịch chất lượng cao và công nghiệp văn hóa; thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa; hình thành hệ sinh thái sáng tạo, phát triển kinh tế đêm và các không gian văn hóa đặc trưng, qua đó vừa bảo tồn giá trị cốt lõi, vừa khai thác hiệu quả nguồn lực di sản cho phát triển.

Quy hoạch cũng điều chỉnh phương án tổ chức không gian phát triển theo 6 phân vùng; bổ sung định hướng hình thành khu công nghệ cao, khu công nghệ số, khu thương mại tự do; hoàn thiện hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp. Về hạ tầng, quy hoạch cập nhật các dự án giao thông chiến lược, định hướng phát triển đường sắt tốc độ cao, mở rộng cảng biển, cảng hàng không; phát triển năng lượng, hạ tầng số, thủy lợi, phòng chống thiên tai, giáo dục và y tế chất lượng cao. Cùng với đó là điều chỉnh phân bổ sử dụng đất và hoàn thiện các nhóm giải pháp về cơ chế, nguồn lực, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch.

Gỡ điểm nghẽn hạ tầng, nâng tầm không gian phát triển

Tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng, hạ tầng đổi mới sáng tạo của thành phố còn hạn chế; cần sớm hình thành các trung tâm công nghệ, trung tâm sáng tạo làm "điểm tựa" cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hạ tầng chuyển đổi số đi đúng hướng nhưng năng lực đường truyền và nguồn lực đầu tư còn thiếu, có nguy cơ trở thành rào cản nếu không được tháo gỡ kịp thời; cần ưu tiên ngân sách cho nghiên cứu khoa học theo mô hình liên kết “3 nhà” - Nhà nước, doanh nghiệp và nhà khoa học; xác định rõ nhiệm vụ nghiên cứu ngay từ đầu và gắn chặt với ứng dụng thực tiễn. Phong trào đổi mới sáng tạo cần được đo bằng số doanh nghiệp khởi nghiệp thành công và giá trị gia tăng thực chất, thay vì dừng ở hình thức.

Ở góc độ cơ sở, ông Nguyễn Đình Bách, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa cho rằng cần cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng và năng lực vốn đầu tư; tăng tỷ lệ đầu tư cho hạ tầng giao thông để tạo dư địa phát triển lâu dài. Việc quy hoạch các trung tâm văn hóa - thể thao phải điều chỉnh phù hợp mô hình chính quyền mới, tránh kế thừa máy móc theo đơn vị hành chính cũ; đồng thời quan tâm cải thiện cảnh quan, khai thác hiệu quả các không gian công cộng.

Đại biểu tham gia thảo luận điều chỉnh quy hoạch

Đối với lĩnh vực văn hóa - di sản, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị bổ sung cơ chế thực thi cụ thể hơn, nhất là công cụ “thẩm định tác động văn hóa - di sản” đối với các dự án trong khu vực di sản và vùng đệm, nhằm bảo đảm phát triển nhưng không làm tổn hại giá trị cốt lõi. Ông Hải cho rằng cần xây dựng quy chuẩn quản lý không gian di sản theo từng lớp, kiểm soát từ chiều cao, mật độ đến vật liệu, ánh sáng, quảng cáo; đồng thời có cơ chế tái đầu tư từ nguồn thu du lịch cho bảo tồn, chăm lo đời sống cư dân trong khu vực di sản, phát triển thiết chế văn hóa cộng đồng và nguồn nhân lực sáng tạo.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu kiến nghị nâng tầm chuẩn đô thị; hoàn thiện quy chế xây dựng tại khu vực Chân Mây - Lăng Cô; có giải pháp chống ngập cho các đô thị vùng ven và tăng cường liên kết phát triển giữa các địa phương trong vùng.

Tầm nhìn chiến lược cao, phân kỳ nguồn lực hợp lý

Việc điều chỉnh quy hoạch lần này không chỉ nhằm thích ứng với mô hình đô thị trực thuộc Trung ương, mà còn là bước định vị lại không gian phát triển Huế trong cấu trúc quốc gia giai đoạn mới, tạo nền tảng để thành phố bứt phá sau năm 2030.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cho rằng, quy hoạch mang tính định hướng chiến lược. Vì vậy cần tiếp tục tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng để hoàn thiện, bảo đảm tính đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng với các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và các quy hoạch chuyên ngành.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung kết luận hội nghị

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất quan điểm xây dựng quy hoạch với tầm nhìn cao hơn, đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao nhưng phải bền vững, bao trùm, hài hòa và gắn chặt với bảo tồn, phát huy giá trị di sản; đồng thời bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định xã hội trong dài hạn. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, cần có lộ trình phân kỳ đầu tư hợp lý, tạo nền tảng vững chắc sau năm 2030 để thực hiện các mục tiêu dài hạn đến năm 2050.

Đồng chí Bí thư Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh các nội dung cụ thể; lưu ý các thiết chế ở cấp thôn, tổ dân phố không đặt trong quy hoạch tổng thể. Đối với góp ý về phân vùng đô thị, tiêu chí phân loại sẽ được rà soát, cập nhật khi Trung ương ban hành bộ tiêu chí mới, bảo đảm thống nhất và phù hợp thực tiễn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cũng yêu cầu khẩn trương hoàn chỉnh chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hiệu quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp theo đúng quy định. Cùng với đó là tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; bắt tay ngay vào công việc, không để xảy ra trì trệ, chậm trễ; triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2026, tạo bứt phá mạnh mẽ ngay từ đầu năm.