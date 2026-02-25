Sửa đổi, bổ sung quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng. (Ảnh: KIM DUNG)

Theo Thông tư, Bộ Công thương chỉ định ô-tô đã qua sử dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều 3 Thông tư này phải đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương và phải có chứng từ chứng nhận xuất xứ khi làm thủ tục nhập khẩu.

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1 của Điều 6 Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2026 về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá hạn ngạch thuế quan thực hiện theo quy định về pháp luật đấu giá tài sản.

Đáng chú ý, Thông tư sửa đổi cụm từ “Công suất động cơ ≤ 3.000 cm3 (chiếc)” thành “Dung tích động cơ ≤ 3.000 cm3 (chiếc)” tại cột thứ 3 của Phụ lục I; Sửa đổi cụm từ “Công suất động cơ ≥ 3.000 cm3 (chiếc)” thành “Dung tích động cơ >3.000 cm3 (chiếc)” tại cột thứ 4 của Phụ lục I.

Đồng thời, bãi bỏ Quyết định số 731/QĐ-BCT ngày 4/2/2020 của Bộ trưởng Công thương về việc đính chính Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô-tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Thông tư số 08/2026/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/2/2026.

