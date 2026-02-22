  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 27/02/2026 14:59

Những cuốn sách hữu ích, vinh danh nghề y nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), một số nhà xuất bản, công ty sách đã phát hành loạt sách ghi lại chặng đường nghề nghiệp, vinh danh các thầy thuốc cùng những người hoạt động trong lĩnh vực y tế, giúp bạn đọc tiếp cận nghề y từ nhiều góc độ nhân văn và làm rõ hơn đời sống nghề nghiệp của họ.

Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định vị thế y học chuyên sâuThủ tướng Phạm Minh Chính: "Giữ trọn y đức - Vững vàng y thuật - Nâng tầm y lý - Vượt qua nghịch cảnh - Tất cả vì dân"

Các tác phẩm giúp bạn đọc tiếp cận nghề y từ những trải nghiệm, góc nhìn của các bác sĩ và những người làm nghề y qua thực tiễn công việc.

Năm cuốn sách được giới thiệu trong dịp này là sự ghi nhận những đóng góp thầm lặng phía sau mỗi ca trực và mỗi quyết định chuyên môn của các thầy thuốc và làm việc trong ngành y – những người luôn đặt trách nhiệm cứu chữa bệnh nhân lên hàng đầu, xứng đáng với lời thề Hippocrates của ngành y thế giới và 12 điều y đức của ngành y Việt Nam.

Khóc cười chuyện nghề y – nhật ký của một bác sĩ trẻ là ấn bản dịch sang tiếng Việt từ cuốn This is going to hurt của tác giả Adam Kay. Cuốn sách ghi lại những trải nghiệm cá nhân của một bác sĩ trẻ làm việc trong hệ thống bệnh viện công tại Vương quốc Anh với nhịp làm việc căng thẳng, áp lực kéo dài và nhiều tình huống khó lường.

Không mang tính khái quát hay đại diện cho toàn ngành y, cuốn sách tiếp cận nghề nghiệp từ góc nhìn cá nhân, qua đó giúp người đọc hiểu rõ hơn những thách thức tâm lý, cảm xúc và trách nhiệm nặng nề mà người bác sĩ phải đối diện hằng ngày. Với lối kể trực diện, chân thật, Khóc cười chuyện nghề y được đánh giá cao trong việc góp phần tăng cường sự thấu hiểu và cảm thông đối với đội ngũ y tế tuyến đầu.

Mỗi cuốn sách như những cẩm nang trong chuẩn mực hành nghề chuyên nghiệp trong bối cảnh y học hiện đại và đề cao đạo đức người thầy thuốc.

Bác sĩ chuyên nghiệp – nền tảng xây dựng thương hiệu của bác sĩ Nguyễn Anh Hiệp là cuốn sách tập trung vào các chuẩn mực hành nghề y, từ đạo đức, thái độ nghề nghiệp cho đến kỹ năng giao tiếp với người bệnh và người nhà. Nội dung sách nhấn mạnh vai trò của tính chuyên nghiệp trong bối cảnh y học hiện đại, nơi bác sĩ không chỉ điều trị bệnh mà còn cần xây dựng niềm tin và mối quan hệ bền vững với bệnh nhân, đồng nghiệp và tạo dựng thương hiệu cá nhân bác sĩ

Cuốn sách như một cẩm nang đạo đức hành nghề với những bác sĩ trẻ, sinh viên y khoa cũng như những người đang hành nghề, như một tài liệu tham khảo giúp định hình tác phong và giá trị cốt lõi của người thầy thuốc.

Cuốn sách của Paul Kalanithi đặt ra những suy ngẫm về ý nghĩa và giá trị nhân văn của nghề y

Cuốn Thương – câu chuyện tiếp tục từ trái tim là tập hồi ký của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, ghi lại những câu chuyện nghề nghiệp, ký ức cá nhân và suy ngẫm về mối quan hệ giữa bác sĩ và người bệnh. Không nặng về kỹ thuật y khoa, cuốn sách đi sâu vào yếu tố con người, tình thương và sự sẻ chia trong quá trình hành nghề.

Với giọng viết sâu sắc, giàu trải nghiệm, cuốn sách mang đến một lát cắt gần gũi về nghề y tại Việt Nam, nơi áp lực chuyên môn luôn song hành cùng những ràng buộc về cảm xúc và trách nhiệm xã hội.

Khi hơi thở hóa thinh không của Paul Kalanithi là một tác phẩm viết về hành trình đối diện bệnh tật, sự sống và cái chết từ góc nhìn của người trong ngành y. Cuốn sách đặt ra nhiều suy ngẫm về ý nghĩa của nghề nghiệp, giá trị của sự sống và cách con người đối diện với giới hạn cuối cùng của mình.

Tác phẩm phù hợp với những ai quan tâm đến chiều sâu nhân văn của y học, đồng thời là nguồn cảm hứng giúp người làm nghề nhìn lại lý do mình gắn bó với con đường đã chọn.

Khác với các tác phẩm thuần y khoa, Giải mã nghề sales trong môi trường bệnh viện – tư duy mới cho thời đại số tiếp cận ngành y từ góc độ quản trị và kinh doanh. Cuốn sách phân tích đặc thù của hoạt động cung cấp dịch vụ trong môi trường bệnh viện - nơi yếu tố chuyên môn, đạo đức và quy định ngành đóng vai trò then chốt. Đây là cuốn sách khá hữu ích cho đội ngũ sales, marketing y tế, nhà quản lý bệnh viện và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Các cuốn sách cũng đề cập về ngành y từ góc độ quản trị, kinh doanh trong môi trường bệnh viện, nơi yếu tố chuyên môn, đạo đức và quy định ngành đóng vai trò then chốt

Có thể nói, bộ năm cuốn sách do Nhà xuất bản Thế giới, Công ty Alphabooks, Nhã Nam và Medinshights thực hiện, ra mắt trong dịp đầu năm nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam thật sự là món quà nhiều ý nghĩa, nhất là với những bác sĩ trẻ và sinh viên các trường y khoa cũng như những người đang theo đuổi một nghề nghiệp cao quý, tràn đầy tính nhân văn.

https://nhandan.vn/nhung-cuon-sach-huu-ich-vinh-danh-nghe-y-nhan-ngay-thay-thuoc-viet-nam-272-post944763.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
cuốn sách hữu íchvinh danhnghề yNgày Thầy thuốc Việt Nam 27/2
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

GIÁO SƯ TRẺ NHẤT NGÀNH Y NĂM 2025 HOÀNG ANH TIẾN:
“Nghề y là một đặc ân”

“Khi nhận được quyết định công nhận chức danh giáo sư (GS), tôi rất xúc động. Đó là khoảnh khắc đánh dấu chặng đường dài của học thuật, nghiên cứu và công tác lâm sàng mà tôi đã theo đuổi từ những năm đầu làm bác sĩ”, tân GS. Hoàng Anh Tiến chia sẻ.

“Nghề y là một đặc ân”
Huế được vinh danh là “Điểm đến trong nước của năm 2025”

Ngày 19/1, thông tin từ Sở Du lịch cho biết, thành phố Huế được vinh danh là “Điểm đến trong nước của năm 2025” trong khuôn khổ HOTLIST Travellive Editor’s Pick - dự án thường niên uy tín do Travellive Media Group khởi xướng và tổ chức, nhằm tôn vinh những thương hiệu, điểm đến và cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

Huế được vinh danh là “Điểm đến trong nước của năm 2025”
Các kiến trúc sư AI được vinh danh là 'Nhân vật của Năm'

Ngày 11/12, tạp chí Time đã vinh danh những người tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) là "Nhân vật của Năm", ca ngợi khả năng của họ trong việc mở ra kỷ nguyên của những cỗ máy biết suy nghĩ bằng công nghệ mang tính đột phá.

Các kiến trúc sư AI được vinh danh là Nhân vật của Năm
Thông tin doanh nghiệp:
Prudential lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Phát triển bền vững tại Việt Nam

Chỉ tuần đầu tháng 12, Prudential Việt Nam liên tiếp nhận tin vui khi tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững, đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục được công nhận là một trong Top 50 Doanh nghiệp Xuất sắc Việt Nam 2025, khẳng định cam kết trong việc xây dựng mô hình kinh doanh trách nhiệm và bền vững.

Prudential lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Phát triển bền vững tại Việt Nam

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top