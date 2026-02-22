Những cuốn sách hữu ích, vinh danh nghề y nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Các tác phẩm giúp bạn đọc tiếp cận nghề y từ những trải nghiệm, góc nhìn của các bác sĩ và những người làm nghề y qua thực tiễn công việc.

Năm cuốn sách được giới thiệu trong dịp này là sự ghi nhận những đóng góp thầm lặng phía sau mỗi ca trực và mỗi quyết định chuyên môn của các thầy thuốc và làm việc trong ngành y – những người luôn đặt trách nhiệm cứu chữa bệnh nhân lên hàng đầu, xứng đáng với lời thề Hippocrates của ngành y thế giới và 12 điều y đức của ngành y Việt Nam.

Khóc cười chuyện nghề y – nhật ký của một bác sĩ trẻ là ấn bản dịch sang tiếng Việt từ cuốn This is going to hurt của tác giả Adam Kay. Cuốn sách ghi lại những trải nghiệm cá nhân của một bác sĩ trẻ làm việc trong hệ thống bệnh viện công tại Vương quốc Anh với nhịp làm việc căng thẳng, áp lực kéo dài và nhiều tình huống khó lường.

Không mang tính khái quát hay đại diện cho toàn ngành y, cuốn sách tiếp cận nghề nghiệp từ góc nhìn cá nhân, qua đó giúp người đọc hiểu rõ hơn những thách thức tâm lý, cảm xúc và trách nhiệm nặng nề mà người bác sĩ phải đối diện hằng ngày. Với lối kể trực diện, chân thật, Khóc cười chuyện nghề y được đánh giá cao trong việc góp phần tăng cường sự thấu hiểu và cảm thông đối với đội ngũ y tế tuyến đầu.

Mỗi cuốn sách như những cẩm nang trong chuẩn mực hành nghề chuyên nghiệp trong bối cảnh y học hiện đại và đề cao đạo đức người thầy thuốc.

Bác sĩ chuyên nghiệp – nền tảng xây dựng thương hiệu của bác sĩ Nguyễn Anh Hiệp là cuốn sách tập trung vào các chuẩn mực hành nghề y, từ đạo đức, thái độ nghề nghiệp cho đến kỹ năng giao tiếp với người bệnh và người nhà. Nội dung sách nhấn mạnh vai trò của tính chuyên nghiệp trong bối cảnh y học hiện đại, nơi bác sĩ không chỉ điều trị bệnh mà còn cần xây dựng niềm tin và mối quan hệ bền vững với bệnh nhân, đồng nghiệp và tạo dựng thương hiệu cá nhân bác sĩ

Cuốn sách như một cẩm nang đạo đức hành nghề với những bác sĩ trẻ, sinh viên y khoa cũng như những người đang hành nghề, như một tài liệu tham khảo giúp định hình tác phong và giá trị cốt lõi của người thầy thuốc.

Cuốn sách của Paul Kalanithi đặt ra những suy ngẫm về ý nghĩa và giá trị nhân văn của nghề y

Cuốn Thương – câu chuyện tiếp tục từ trái tim là tập hồi ký của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, ghi lại những câu chuyện nghề nghiệp, ký ức cá nhân và suy ngẫm về mối quan hệ giữa bác sĩ và người bệnh. Không nặng về kỹ thuật y khoa, cuốn sách đi sâu vào yếu tố con người, tình thương và sự sẻ chia trong quá trình hành nghề.

Với giọng viết sâu sắc, giàu trải nghiệm, cuốn sách mang đến một lát cắt gần gũi về nghề y tại Việt Nam, nơi áp lực chuyên môn luôn song hành cùng những ràng buộc về cảm xúc và trách nhiệm xã hội.

Khi hơi thở hóa thinh không của Paul Kalanithi là một tác phẩm viết về hành trình đối diện bệnh tật, sự sống và cái chết từ góc nhìn của người trong ngành y. Cuốn sách đặt ra nhiều suy ngẫm về ý nghĩa của nghề nghiệp, giá trị của sự sống và cách con người đối diện với giới hạn cuối cùng của mình.

Tác phẩm phù hợp với những ai quan tâm đến chiều sâu nhân văn của y học, đồng thời là nguồn cảm hứng giúp người làm nghề nhìn lại lý do mình gắn bó với con đường đã chọn.

Khác với các tác phẩm thuần y khoa, Giải mã nghề sales trong môi trường bệnh viện – tư duy mới cho thời đại số tiếp cận ngành y từ góc độ quản trị và kinh doanh. Cuốn sách phân tích đặc thù của hoạt động cung cấp dịch vụ trong môi trường bệnh viện - nơi yếu tố chuyên môn, đạo đức và quy định ngành đóng vai trò then chốt. Đây là cuốn sách khá hữu ích cho đội ngũ sales, marketing y tế, nhà quản lý bệnh viện và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Các cuốn sách cũng đề cập về ngành y từ góc độ quản trị, kinh doanh trong môi trường bệnh viện, nơi yếu tố chuyên môn, đạo đức và quy định ngành đóng vai trò then chốt

Có thể nói, bộ năm cuốn sách do Nhà xuất bản Thế giới, Công ty Alphabooks, Nhã Nam và Medinshights thực hiện, ra mắt trong dịp đầu năm nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam thật sự là món quà nhiều ý nghĩa, nhất là với những bác sĩ trẻ và sinh viên các trường y khoa cũng như những người đang theo đuổi một nghề nghiệp cao quý, tràn đầy tính nhân văn.

https://nhandan.vn/nhung-cuon-sach-huu-ich-vinh-danh-nghe-y-nhan-ngay-thay-thuoc-viet-nam-272-post944763.html