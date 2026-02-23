Hoàn thiện quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Toàn cảnh hội nghị

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chủ trì hội nghị. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Huế rộn ràng sắc xuân, tạo đà tăng trưởng đầu năm

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Thành ủy, tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn thành phố được tổ chức nghiêm túc, đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, bảo đảm Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Không khí mừng Đảng, mừng xuân lan tỏa rộng khắp. Thành phố tổ chức dâng hương kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng; khai mạc Hội Báo Xuân; nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội đặc sắc tại Đại Nội và khu vực trung tâm. Hoạt động bắn pháo hoa, bắn súng Thần Công đêm Giao thừa thu hút đông đảo Nhân dân và du khách. Các lễ hội truyền thống như hội hoa xuân, đêm thơ Nguyên tiêu, lễ hội vật làng được tổ chức nền nếp, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Huế.

Thành phố tổ chức nhiều hoạt động, lễ hội thu hút du khách

Du lịch ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong 9 ngày Tết, với hơn 523.600 lượt khách, doanh thu ước đạt trên 1.121 tỷ đồng; công suất phòng bình quân đạt 78%, riêng cao điểm đạt 99%. Thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động; tổng giá trị hàng hóa cung ứng ước trên 2.200 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Công tác quản lý thị trường được tăng cường, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

An sinh xã hội được chăm lo toàn diện với hơn 70.000 suất quà Tết, tổng kinh phí gần 97 tỷ đồng, bảo đảm các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào vùng khó khăn đều được quan tâm kịp thời. Lĩnh vực y tế duy trì trực 24/24 giờ; sản xuất nông nghiệp bảo đảm tiến độ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tuyển quân thực hiện chặt chẽ.

Những kết quả trên cho thấy sức bật của kinh tế - xã hội thành phố ngay từ những ngày đầu năm, tạo khí thế và niềm tin bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao việc tổ chức các hoạt động lễ hội bảo đảm bản sắc văn hóa và điều kiện phục vụ Nhân dân, du khách. Đồng thời lưu ý, dư địa phát triển du lịch còn lớn; cần có giải pháp căn cơ về sản phẩm, lưu trú, hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn trao đổi tại hội nghị

Điều chỉnh quy hoạch, định hình động lực phát triển mới

Hội nghị đã nghe báo cáo điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc điều chỉnh xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khi Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đòi hỏi cập nhật tư duy và không gian phát triển phù hợp vị thế mới.

Quy hoạch điều chỉnh tập trung hoàn thiện quan điểm phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổ chức không gian được rà soát, sắp xếp lại theo các phân vùng phù hợp tiềm năng từng khu vực, bảo đảm phát triển hài hòa giữa bảo tồn di sản và hiện đại hóa đô thị.

Hai động lực tăng trưởng chiến lược được xác định là kinh tế biển và kinh tế di sản. Thành phố đặt mục tiêu phát triển kinh tế biển nhanh, bền vững, với trọng tâm là logistics, du lịch biển, công nghiệp ven biển, năng lượng và hệ thống cảng; phấn đấu nâng tỷ trọng kinh tế biển lên 45 - 50% GRDP. Song song đó, phát triển kinh tế di sản gắn với du lịch và công nghiệp văn hóa, thúc đẩy các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, thời trang áo dài, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ và công nghiệp sáng tạo.

Trong điều chỉnh quy hoạch, phát triển công nghiệp văn hóa được nhấn mạnh (Du khách đến Huế trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026). Ảnh Đình Hoàng

Kết cấu hạ tầng được định hướng đầu tư đồng bộ, hiện đại, gồm giao thông liên vùng, cảng biển, hàng không, hạ tầng số, đô thị thông minh; phát triển khu công nghệ cao, khu thương mại tự do; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, hình thành các trung tâm chuyên sâu.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị cần cụ thể hóa hơn mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2030; xây dựng lộ trình, phân kỳ đầu tư rõ ràng, xác định trọng tâm từng giai đoạn để tập trung nguồn lực, tránh dàn trải.

Rút kinh nghiệm tổ chức Tết, tập trung thực hiện mục tiêu đến năm 2030

Kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác chăm lo Tết năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được tổ chức thành công, an toàn, tiết kiệm, đậm bản sắc; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống Nhân dân được bảo đảm. Kết quả đó tạo khí thế mới, củng cố niềm tin và động lực để toàn thành phố bước vào năm 2026 với quyết tâm cao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung kết luận hội nghị

Bí thư Thành ủy yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, nâng tầm công tác tổ chức Tết theo hướng bài bản, chuyên nghiệp, phát huy tốt vai trò điều phối của Ban Chỉ đạo chăm lo Tết; bảo đảm phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; hoàn thiện cơ chế, chính sách thăm Tết đúng đối tượng, đúng quy định, thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng bộ và chính quyền thành phố.

Đối với việc điều chỉnh quy hoạch, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật, mà là sự cập nhật tư duy phát triển khi Huế bước sang vị thế đô thị trực thuộc Trung ương. Các mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2030 phải được cụ thể hóa, lượng hóa bằng giải pháp khả thi; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, phân kỳ đầu tư phù hợp, tránh dàn trải nguồn lực. Những mục tiêu lớn như giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo cần gắn với giải pháp cụ thể, nhất là tại các địa bàn phía tây còn nhiều khó khăn.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đánh giá cao UBND thành phố và các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị nghiêm túc, công phu; cơ bản thống nhất nội dung điều chỉnh, đặc biệt là định hướng phân kỳ triển khai đến năm 2030 với các công trình, dự án động lực. Đồng chí yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, bảo đảm sắp xếp không gian phát triển hài hòa, giữ gìn giá trị di sản, đồng thời đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa và xây dựng đầy đủ thiết chế của một đô thị trực thuộc Trung ương; qua đó, tạo nền tảng vững chắc để thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm vị thế mới trong giai đoạn tới.