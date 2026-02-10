  • Huế ngày nay Online
Lần đầu tổ chức đấu giá tên miền quốc gia “.vn” 2 ký tự

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thông báo sẽ tổ chức đấu giá lần đầu tiên tên miền quốc gia “.vn”. Hoạt động đấu giá sẽ được triển khai thành hai đợt vào tháng 3 và tháng 6 tới.

Thông báo đổi tên miền từ baothuathienhue.vn sang huengaynay.vn

Đợt đấu giá tên miền quốc gia “.vn” 2 ký tự đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20/3.

Theo đó, trong đợt một, 50 tên miền quốc gia “.vn” có 2 ký tự sẽ được đưa ra đấu giá theo hình thức trực tuyến. Các phiên đấu giá dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18 đến 20/3.

Việc tổ chức đấu giá được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm các nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân tiếp cận, sở hữu những tài sản số có giá trị cao, góp phần nâng tầm thương hiệu, khẳng định vị thế và gia tăng giá trị trong môi trường số.

Danh sách tên miền đấu giá và thông tin chi tiết, hướng dẫn quy trình thực hiện đấu giá xem tại: https://daugiatenmien.gov.vn/; đăng ký, tham gia thực hiện đấu giá tại https://vpa.com.vn.

Tên miền 2 ký tự thuộc không gian tên miền quốc gia “.vn” là nhóm tài nguyên đặc biệt, có số lượng hữu hạn, cấu trúc ngắn gọn, dễ ghi nhớ và mang giá trị nhận diện thương hiệu cao. Danh sách đấu giá lần này quy tụ nhiều tên miền giàu ý nghĩa, có thể phân thành các nhóm tiêu biểu.

Nhóm thứ nhất gắn với thương hiệu lớn hoặc viết tắt thương hiệu như mb.vn, lg.vn, hc.vn, cj.vn, jd.vn, jt.vn,... có giá trị cao trong bảo vệ và phát triển tài sản thương hiệu số.

Nhóm tên miền thứ hai gợi mở theo ngành nghề như ot.vn (ô-tô), dd.vn (di động), fa.vn (tài chính), gc.vn (golf), ex.vn (xuất nhập khẩu),… phù hợp xây dựng thương hiệu chuyên ngành.

Nhóm tên miền thứ ba theo xu hướng xã hội và văn hóa số như 2k.vn, ok.vn, hi.vn, f0.vn, ez.vn, em.vn,… có tính lan tỏa cao trong môi trường số.

Ngoài ra, còn các tên miền chữ-số cực ngắn như p1.vn, j2.vn, t7.vn, g8.vn,… mang tính hiện đại, phù hợp lĩnh vực công nghệ và có tiềm năng đầu tư dài hạn.

Việc đấu giá công khai nhóm tên miền này nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên internet quốc gia, đồng thời tạo cơ hội minh bạch cho doanh nghiệp và nhà đầu tư sở hữu những định danh trực tuyến độc bản trong hệ sinh thái số “.vn”.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đủ điều kiện theo quy định có thể đăng ký tham gia đấu giá theo hướng dẫn công bố trên hệ thống đấu giá trực tuyến.

Người trúng đấu giá được cấp quyền sử dụng tên miền theo quy định pháp luật và được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền theo quy định hiện hành.

Đây là điểm quan trọng, góp phần khẳng định tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” không chỉ là công cụ nhận diện trực tuyến mà còn là tài sản số có giá trị đầu tư, thương mại và phát triển thương hiệu dài hạn.

Việc tổ chức đấu giá tên miền 2 ký tự tiếp tục khẳng định định hướng phát triển tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” theo hướng nâng cao giá trị khai thác tài nguyên internet quốc gia, gia tăng tính cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu số mạnh và góp phần phát triển hạ tầng kinh tế số quốc gia.

VNNIC khuyến nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan, tổ chức quan tâm chủ động nghiên cứu danh sách tên miền và hoàn thiện hồ sơ trước thời hạn quy định.

https://nhandan.vn/lan-dau-to-chuc-dau-gia-ten-mien-quoc-gia-vn-2-ky-tu-post945117.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
lần đầutổ chứcđấu giátên miền quốc gia
