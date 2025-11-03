  • Huế ngày nay Online
Sập mố cầu Phú Mậu trên tuyến Tỉnh lộ 14B, giao thông khu vực huyện Nam Đông cũ lại bị chia cắt

HNN.VN - Khoảng 6 giờ sáng 3/11, mố cầu Phú Mậu tại Km20+25 trên tuyến Tỉnh lộ 14B, đoạn nối xã Khe Tre với trung tâm TP. Huế bị sập do mưa lớn kéo dài, gây chia cắt hoàn toàn giao thông trong khu vực.

 Do mưa lớn trong đêm và rạng sáng 3/11, cầu Phú Mậu đã bị sấp mố cầu gây chia cắt khu vực huyện Nam Đông cũ với bên ngoài 

Trước đó, trong đợt mưa lũ vừa qua, tuyến đường này liên tục bị sạt lở, nhiều đoạn không thể lưu thông. Tại nút giao giữa tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan và đường vào Khe Tre, sạt lở nặng đã khiến 3 xã Nam Đông, Khe Tre và Long Quảng bị cô lập.

Lực lượng chức năng đã xử lý tạm, mở một vệt thông xe. Tuy nhiên, mưa lớn trong ngày 2 và rạng sáng 3/11 tiếp tục gây sạt lở, làm hư hỏng ở đoạn nút giao thông và sập mố cầu Phú Mậu, khiến vùng Nam Đông gồm 3 xã Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng một lần nữa bị chia cắt.

Hiện, chính quyền địa phương và Sở Xây dựng thành phố đã nắm thông tin và sẽ kiểm tra, khắc phục. Trước mắt các đơn vị chức năng đã đặt biển cảnh báo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Clip hiện trạng mố cầu Phú Mậu bị sụn lún gây chia cắt   

THÁI SƠN - THANH PHÚ
