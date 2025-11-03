Sập mố cầu Phú Mậu trên tuyến Tỉnh lộ 14B, giao thông khu vực huyện Nam Đông cũ lại bị chia cắt

Do mưa lớn trong đêm và rạng sáng 3/11, cầu Phú Mậu đã bị sấp mố cầu gây chia cắt khu vực huyện Nam Đông cũ với bên ngoài

Trước đó, trong đợt mưa lũ vừa qua, tuyến đường này liên tục bị sạt lở, nhiều đoạn không thể lưu thông. Tại nút giao giữa tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan và đường vào Khe Tre, sạt lở nặng đã khiến 3 xã Nam Đông, Khe Tre và Long Quảng bị cô lập.

Lực lượng chức năng đã xử lý tạm, mở một vệt thông xe. Tuy nhiên, mưa lớn trong ngày 2 và rạng sáng 3/11 tiếp tục gây sạt lở, làm hư hỏng ở đoạn nút giao thông và sập mố cầu Phú Mậu, khiến vùng Nam Đông gồm 3 xã Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng một lần nữa bị chia cắt.

Hiện, chính quyền địa phương và Sở Xây dựng thành phố đã nắm thông tin và sẽ kiểm tra, khắc phục. Trước mắt các đơn vị chức năng đã đặt biển cảnh báo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực nguy hiểm.