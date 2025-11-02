Nhiều tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ

Những phần quà được trao tận tay người dân

Hội LHPN phường phối hợp với Đoàn Drukpa Việt Nam trao tặng 210 suất quà, trị giá 500.000 đồng mỗi suất (gồm 300.000 đồng nhu yếu phẩm và 200.000 đồng tiền mặt).

UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể phường Phú Xuân cũng phối hợp cùng Báo Người Lao động và Ngân hàng Chính sách Xã hội thăm hỏi, hỗ trợ cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có các gia đình có người thân mất do mưa lũ. Hai hộ được UBMTTQ phường trao 2 triệu đồng/trường hợp; Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ thêm 3 triệu đồng cho một gia đình có người mất nhằm chia sẻ mất mát, động viên tinh thần người dân vùng lũ.

Đại diện Báo Người Lao Động trực tiếp đến thăm và trao 5 triệu đồng cho bà Hồ Thị Ty (47 Đoàn Thị Điểm) - hộ neo đơn gặp nhiều khó khăn sau lũ.

Cũng trong ngày, UBND phường Phú Xuân tiếp tục phân bổ 5 tấn gạo và 500 thùng mì tôm - nguồn hàng cứu trợ từ Nhà nước, được Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế điều phối đến các khu vực bị ngập sâu, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, Công ty CP Nguyệt Anh phối hợp Báo Thanh Niên và UBND phường trao 500 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo sau mưa lũ.

Những hoạt động nghĩa tình này không chỉ mang lại sự hỗ trợ vật chất mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng, góp phần giúp người dân Phú Xuân vượt qua khó khăn, sớm ổn định đời sống sau thiên tai.

UBND phường Phú Bài tiếp nhận 700 suất quà cứu trợ do xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh trao tặng.

Trao quà hỗ trợ cho người dân vùng lũ

Các phần quà gồm gạo, sữa, mì tôm, nước uống đóng chai, chăn đắp… tổng trị giá 200 triệu đồng.

Ông Lê Văn Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Bài bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh đã dành tình cảm, sự sẻ chia đầy nghĩa tình đối với bà con vùng lũ. Sự hỗ trợ quý báu này không chỉ góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa các địa phương trong cả nước.

Dịp này, lãnh đạo phường Phú Bài đã đến trao quà hỗ trợ cho các hộ dân tại tổ dân phố 10 Thủy Phù, động viên bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sinh hoạt sau mưa lũ.

Thông qua Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam, Hội Người khuyết tật, bảo trợ người khuyết tật và trẻ em TP. Huế, ông Trần Minh Phụng và các cá nhân hảo tâm ở tỉnh Tây Ninh đã trao 450 suất quà hỗ trợ các gia đình khó khăn trên địa bàn phường Kim Trà.

Quà của các cá nhân hảo tâm ở Tây Ninh gửi đến người dân khó khăn ở Kim Trà

Mỗi suất quà nói trên trị giá khoảng 350 ngàn đồng.

Những ngày mưa lũ vừa qua, P. Kim Trà cũng đã đón nhận nhiều tấm lòng với gần 5.000 phần quà đến từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm, các cơ sở tôn giáo của Huế, Hà Nội, Thái Nguyên, Lâm Đồng…, góp phần chia sẻ khó khăn cùng bà con vùng ngập lụt. Cùng ngày, UBMTTQ Việt Nam P. Hương Trà, các tổ chức chính trị - xã hội phường phối hợp với Phuc's Fond trao tặng 80 suất quà gồm nhu yếu phẩm (gạo, mì tôm, dầu....) đến các gia đình khó khăn, Hội người mù Hương Trà, gia đình bị ảnh hưởng của mưa lụt, trong đó, Đoàn đã trực tiếp đến 5 hộ gia đình neo đơn, khó khăn trao 5 phần quà với tổng kinh phí gần 30 triệu đồng.

Nhằm giúp người dân và các đơn vị trường học, trạm y tế khắc phục hậu quả thiên tai, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 đóng ở phường Hương Trà tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng.

Tiếp tế cho Trung tâm Y tế Hương Trà

Trong 2 ngày 1 và 2/11, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 đóng ở phường Hương Trà trao tặng 200 suất quà gồm lương thực và nhu yếu phẩm cho người dân hai tổ dân phố Lại Bằng 1, Lại Bằng 2 của phường Hương Trà. Đơn vị cùng với các mạnh thường quân cũng đã ủng hộ hơn 100 thùng mì tôm, 3.000 suất ăn, 500 chai nước uống và sữa, bánh kẹo tiếp tế cho Trung tâm Y tế Hương Trà nhằm giúp đơn vị đảm bảo công tác khám chữa bệnh.

Cùng đó, đơn vị huy động hơn 150 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp các trường học trên địa bàn dọn dẹp vệ sinh sau lũ, đảm bảo môi trường xanh sạch phục vụ cho công tác dạy học.

Trong khi đó, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, Người lao động (NLĐ) phường Hóa Châu cùng người dân địa phương, với sự hỗ trợ của 80 chiến sĩ Sư đoàn 968, đã đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường sau lũ.

Người dân Hóa Châu dọn bùn đất sau lũ

Các lực lượng tập trung thu dọn rác thải, bùn đất tại các điểm trường Tiểu học số 1 Hương Vinh, Tiểu học Thuận Hòa số 1, Tiểu học số 2 Hương Vinh và dọc các tuyến đường Đặng Tất, Tỉnh lộ 8C qua khu vực TDP Thuận Hòa. Trong quá trình triển khai, lãnh đạo UBND phường thường xuyên có mặt tại hiện trường, động viên và trực tiếp tham gia dọn dẹp.

Theo thống kê sơ bộ, khối lượng rác thải, bùn đất sau lũ ước tính lên đến hàng nghìn tấn. Công tác thu gom, vận chuyển đang được triển khai khẩn trương nhằm sớm trả lại môi trường sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh cho các trường học và khu dân cư, góp phần ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Đảng ủy và UBND phường An Cựu tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng” nhằm chung tay khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ vừa qua.

Dọn dẹp môi trường sau lũ. Ảnh: THĂNG LONG

Các lực lượng tham gia đã tập trung tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang cảnh quan, góp phần tạo môi trường sống xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn cho người dân

Đến nay, các lực lượng Công an, Quân sự, cán bộ, công chức phường, giáo viên các trường học, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội cùng đông đảo người dân đã làm sạch khu vực trường học, trạm y tế, chợ, di tích, khu dân cư và các tuyến đường ven sông; khơi thông kênh mương thoát nước, thu gom rác thải sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh và giữ gìn cảnh quan đô thị.

Các trường học trên địa bàn cũng hoàn tất công tác vệ sinh, sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập bình thường.