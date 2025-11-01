Cảnh báo mưa lũ toàn thành phố

Mưa to và đặc biệt to trên địa bàn xã Khe Tre

Theo đó, trong 6 giờ qua, tại khu vực các xã Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc, Thượng Nhật thượng nguồn hồ Tả Trạch đã có mưa rất to và đặc biệt to, tổng lượng mưa từ 200-300mm.

Dự báo trong 3 giờ đến 6 giờ tới mưa mở rộng ra toàn TP. Huế, riêng những khu vực trên vẫn mưa đặc biệt to. Lượng nước đổ về các sông lớn, làm cho mực nước các sông tăng lên.

Mực nước lúc 13h00 ngày 2/11 trên một số sông như sau: Sông Hương tại trạm Kim Long: 2,26m, trên báo động 2: 0,26m (báo động 2 tại Kim Long là 2,0m). Sông Bồ tại trạm Phú Ốc: 3,86m, dưới báo động 3: 0,64m (báo động 3 tại Phú Ốc là 4,5m).

Dự báo trong chiều và đêm nay (2/11/2025) mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long có xu thế tăng dần đến mức xấp xỉ báo động 3 (báo động 3 tại Kim Long là 3,5m). Mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc có xu thế tăng dần đến mức xấp xỉ báo động 3 (báo động 3 tại Phú Ốc là 4,5m).

Mức nước trên sông Truồi, sông Ô Lâu và các sông khác đang dao động ở mức cao, gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất.