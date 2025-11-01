Tham gia ứng cứu y tế ngoại viện khi có tình huống khẩn cấp

Lãnh đạo Bộ Y tế trao quà cho BVTW Huế

Cùng đi có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ gồm Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Phòng bệnh, Cục An toàn thực phẩm và Công đoàn Y tế Việt Nam. Về phía BVTW Huế có TS.BS. Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện cùng đại diện Ban Giám đốc, cán bộ và nhân viên y tế.

Trong đợt lũ vừa qua, BVTW Huế có hơn 4.000 bệnh nhân nội trú điều trị tại hai cơ sở, trong đó cơ sở 1 nằm ở vùng thấp, chịu ảnh hưởng trực tiếp khi nước sông Hương dâng cao. Ban Giám đốc bệnh viện đã kịp thời kích hoạt phương án phòng chống mưa lũ cấp độ khẩn cấp, triển khai phương châm “bốn tại chỗ”: chỉ huy, lực lượng, phương tiện và hậu cần tại chỗ. Toàn bộ bệnh nhân ở tầng thấp được di chuyển lên tầng trên; thuốc men, hồ sơ, thiết bị y tế được bảo quản an toàn; hệ thống điện, ô xy, nước sinh hoạt được giám sát liên tục để không xảy ra gián đoạn.

Nhờ sự chủ động, toàn bộ bệnh nhân được an toàn tuyệt đối, hoạt động khám chữa bệnh diễn ra liên tục, dù bệnh viện nằm trong tâm lũ. Hàng trăm y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên hậu cần túc trực 24/24 giờ, chia thành nhiều tổ phụ trách di dời bệnh nhân, đảm bảo hậu cần, cấp cứu và vận hành thiết bị. Nhiều cán bộ y tế tự nguyện ở lại làm việc xuyên đêm, bám trụ phục vụ người bệnh trong điều kiện khó khăn.

Vì vậy, hoạt động cấp cứu tại các khoa trọng điểm như Cấp cứu, Tim mạch, Đột quỵ, Hồi sức tích cực, Nhi vẫn được duy trì. Ngoài ra, đội ngũ y tế sử dụng xuồng nhỏ để vận chuyển thuốc men, vật tư y tế, lương thực đến khu vực ngập sâu. Lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương cũng kịp thời hỗ trợ di chuyển bệnh nhân, vận chuyển nhu yếu phẩm và đảm bảo an ninh khu vực.

BVTW tiếp tục triển khai tiêu độc khử trùng trong khuôn viên đơn vị

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và hiệu quả ứng phó của BVTW Huế trong thiên tai. Thứ trưởng nhấn mạnh, với vai trò là bệnh viện tuyến cuối khu vực miền Trung, BVTW Huế cần tiếp tục duy trì công tác khám, cấp cứu và điều trị an toàn cho hơn 4.600 bệnh nhân nội trú, đồng thời sẵn sàng tham gia ứng cứu y tế ngoại viện khi có tình huống khẩn cấp như sập nhà, lật thuyền hay người dân vùng thấp trũng bị ngập sâu phải sơ tán vào bệnh viện.

Thứ trưởng yêu cầu bệnh viện chủ động dự báo, chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai; kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, duy trì đội cấp cứu cơ động; bố trí phòng ốc dự phòng cho bệnh nhân và người nhà; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư y tế, máy phát điện, xăng dầu dự phòng, hóa chất khử khuẩn. Đồng thời, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, giảm thời gian tiếp xúc trực tiếp, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, liên thông kết quả cận lâm sàng và nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ y tế.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên lưu ý, bệnh viện không được chủ quan, phải duy trì chế độ trực, sẵn sàng ứng phó nếu bão, lũ quay trở lại; đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh an toàn, hiệu quả, xứng đáng là “điểm tựa vững chắc của người dân miền Trung trong mọi tình huống”.