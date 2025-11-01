  • Huế ngày nay Online
Di dời các hộ dân ở Khe Tre do sạt lở bờ sông

HNN.VN - Sáng 2/11, UBND xã Khe Tre, TP. Huế đã kiểm tra tình hình mưa lũ, di dời 150 hộ dân với 400 nhân khẩu ở các vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn.

 Nhà người dân ở khu vực thác trượt dọc bờ sông Khe Tre nguy cơ sập đổ do sạt lở. Ảnh: VĂN SÁNG

Ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Khe Tre cho biết, trong sáng 2/11 vùng miền núi Nam Đông có mưa to, nước lũ thượng nguồn đổ về các sông với lưu lượng lớn gây nguy cơ sạt lở đất tiếp diễn dọc bờ sông Khe Tre. UBND xã cùng các lực lượng đã di dời 150 hộ dân với 400 nhân khẩu ở các vùng xung yếu. Trong đó, di dời khẩn cấp 6 hộ dân tại khu vực thác trượt thuộc thôn Xuân Phú, xã Hương Phú (cũ) vì lo sạt lở bờ sông Khe Tre dẫn đến sập nhà.

Theo UBND xã Khe Tre, hiện trạng nhà cửa của 6 hộ dân tại khu vực thác trượt đang rất nguy cấp do sông Khe Tre có dòng chảy mạnh đã gây sạt lở, ăn sâu vào đất liền, cuốn sập một phần nhà cửa của bà con. Trong đó, có 2 nhà của ông Nguyễn Lượng và Trần Văn Viếng (thôn Xuân Phú) có nguy cơ sụp đổ nếu mưa lớn kéo dài. Hiện các hộ dân này đã được di dời lên ở nhà người thân, đảm bảo an toàn trước mắt.

“Chính quyền địa phương đã thống kê, rà soát các hộ dân tái định cư do sạt lở núi, bờ sông, triền dốc trên địa bàn là 63 hộ. Trong đó, đối với 6 hộ ở khu vực thác trượt di dời dự kiến sẽ được bố trí tái định cư tại khu trung tâm Đa Phú - Hà An (xã Hương Phú cũ). Khu tái định cư này đã có quy hoạch chi tiết, đang xin chủ trương để đầu tư”, ông Trần Văn Quang cho biết thêm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, dự báo từ ngày 2 đến sáng 4/11, thành phố Huế có mưa to, tổng lượng mưa vùng đồng bằng 150-300mm, có nơi trên 450mm; vùng núi 200-450mm, có nơi trên 700mm, sau ngày 5/11, mưa có xu hướng giảm.

Tin: HÀ NGUYÊN
