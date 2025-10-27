  • Huế ngày nay Online
Phú Bài sơ tán 55 hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở

HNN.VN - Ngày 27/10, theo thông tin từ UBND phường Phú Bài, tại khu vực nhà ông Chế Quang Báu thuộc thôn Thanh Vân (xã Dương Hòa cũ) đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất nghiêm trọng do nước lũ từ hồ Tả Trạch tràn về.

Khu vực vườn nhà ông Báu bị sạt lở nặng 

Toàn bộ phần vườn và một phần nền đất quanh nhà ông Báu bị sạt lở, cuốn trôi xuống sông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân trong khu vực.

Khu vực này nằm ngay phía hạ lưu và trực diện với các van xả lũ của hồ Tả Trạch, nên mỗi khi mưa lớn, nước từ hồ đổ về rất mạnh, gây xói mòn nghiêm trọng. Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước sông dâng nhanh, dòng chảy xiết khiến nền đất quanh khu dân cư yếu dần và xảy ra sạt lở.

Theo lãnh đạo phường Phú Bài, nước sông hiện đang dâng cao và tiếp tục lên nhanh, khiến các lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận hiện trường để đo đạc, thống kê cụ thể độ sâu và chiều dài của đoạn sạt lở. Tuy nhiên, bước đầu ghi nhận khu vực bị ảnh hưởng khá rộng, nhiều vị trí sạt lở ăn sâu vào đất liền, uy hiếp trực tiếp 3 hộ dân sinh sống sát mép sông.

Trước diễn biến nguy hiểm, 3 hộ dân gồm gia đình ông Chế Quang Báu và hai hộ lân cận đã được sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn. Chính quyền phường Phú Bài đã huy động lực lượng dân quân, công an và đoàn thể hỗ trợ di dời người dân, đồng thời bố trí chỗ ở tạm thời, lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ bị ảnh hưởng.

Đề phòng tình trạng sạt lở còn diễn biến phức tạp, phường Phú Bài đã triển khai kiểm tra, khảo sát và lập danh sách sơ tán 55 hộ dân với 178 nhân khẩu tại các thôn Thanh Vân, Buồng Tằm và Thôn Hạ (xã Dương Hòa cũ) đến nơi an toàn, nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ kéo dài.

Đáng chú ý, khu vực bị sạt lở này trước đây đã từng được xã Dương Hòa (cũ) kiến nghị thị xã Hương Thủy cũ xem xét di dời, bố trí tái định cư cho các hộ dân sống dọc bờ sông. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, việc này vẫn chưa được thực hiện. Nay, trước tình hình biến đổi khí hậu, mưa lũ diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở ngày càng nghiêm trọng, phường Phú Bài đang khẩn trương xây dựng phương án bố trí tái định cư lâu dài cho các hộ dân trong vùng nguy hiểm; đồng thời mở rộng khảo sát các khu vực ven sông có nguy cơ cao để kịp thời đưa ra giải pháp ứng phó.

Chính quyền địa phương kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, chủ động theo dõi thông tin mưa lũ, không tự ý quay lại khu vực sạt lở khi chưa được phép nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Hoàng Triều

