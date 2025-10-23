Nhiều tuyến bờ biển sạt lở nghiêm trọng

Tình trạng sạt lở ở bãi biển Thuận An

Xâm thực diễn biến phức tạp

Trưa 23/10, tại khu vực bờ biển qua tổ dân phố Hòa Duân (phường Thuận An), dù triều cường đã rút so với ngày 22/10, song sóng biển vẫn còn rất cao, liên tiếp đánh vào bờ. Nhiều đợt sóng lớn tràn sâu vào đất liền, khiến đoạn bờ biển dài khoảng 1km bị sạt lở nghiêm trọng. Có nơi nước biển xâm thực sâu từ 50 - 70m, áp sát các nhà hàng, cơ sở kinh doanh du lịch của người dân, nguy cơ hình thành “cửa biển mới” tại khu vực này.

Bà Huỳnh Thị Thứ, chủ một nhà hàng tại bãi biển Thuận An cho biết, bà gắn bó với nghề dịch vụ biển gần 30 năm, nhưng chưa khi nào thấy xâm thực diễn biến phức tạp như 2 năm trở lại đây. “May mà bão 12 tan ngoài khơi, không đổ bộ trực tiếp, lại có tuyến lươn được xây dọc bờ biển trước bão nên phần nào giảm sóng đánh. Nếu không, chắc nhà hàng của tôi đã bị cuốn trôi”, bà Thứ lo lắng.

Dọc bãi biển Thuận An, ghi nhận nhiều nhà hàng bị cát vùi lấp, rác thải tràn vào, nhiều công trình bị hư hỏng. Tận dụng thời điểm triều cường rút và trời ngớt mưa trưa 23/10, một số người dân tranh thủ dọn dẹp, khôi phục lại mặt bằng kinh doanh.

Sạt lở tại tuyến đường vào thôn Tân An Hải (xã Phú Lộc)

Do ảnh hưởng của bão số 12 và triều cường dân cao, tại xã Vinh Lộc, đoạn bờ biển dài 2km cũng bị xâm thực sâu 10 - 30m, ảnh hưởng trực tiếp đến Tỉnh lộ 21 và một số công trình hạ tầng thiết yếu. Cách đó không xa, tại thôn Tân An Hải (xã Phú Lộc), tình trạng sạt lở tiếp tục tái diễn, tạo hàm ếch ăn sâu hơn 1m vào đất liền, đe dọa giao thông và đời sống người dân. Đây là khu vực từng sạt lở nghiêm trọng gần 250m trong mùa mưa bão năm ngoái.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết: “Ngay khi phát hiện sạt lở, xã đã lập rào chắn, cảnh báo và yêu cầu người dân hạn chế qua lại khu vực nguy hiểm, đặc biệt là ban đêm. Lực lượng chức năng thường trực tại chỗ để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh. Ngay trong trưa 23/10, xã đã tiến hành chở đá để gia cố ở những đoạn bị sạt lở, với mục tiêu là không để diễn biến phức tạp hơn”.

Giải pháp căn cơ nhất là xây dựng hệ thống kè chắn sóng kiên cố

Ông Trần Đại Chiến, chủ một nhà hàng ở bãi biển Thuận An chia sẻ: “Mỗi khi triều cường dâng, sóng đánh mạnh, ai cũng nơm nớp lo sợ. Chúng tôi mong Nhà nước sớm đầu tư bờ kè kiên cố, có thể chịu được bão mạnh, để yên tâm làm ăn, phát triển du lịch”.

Các nhà hàng ở bãi biển Thuận An bị ảnh hưởng do triều cường và sạt lở bờ biển

Theo ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, phường đang tập trung theo dõi diễn biến thời tiết, cử lực lượng ứng trực thường xuyên và tuyên truyền người dân không chủ quan. “Về lâu dài, giải pháp căn cơ nhất là xây dựng hệ thống kè chắn sóng kiên cố, tương tự như đoạn ở Phú Thuận (cũ) hay ở phường Phong Quảng đã làm, giúp ổn định bờ biển và bảo vệ hạ tầng du lịch”, ông Phong nói.

Cùng quan điểm, lãnh đạo hai xã Vinh Lộc và Phú Lộc cho rằng, ngoài biện pháp gia cố tạm thời, trồng cây chắn gió, chắn cát, về lâu dài cần có nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống bờ kè kiên cố. Các địa phương sẽ tổng hợp thiệt hại, đề xuất thành phố và các ngành chức năng hỗ trợ nguồn vốn, sớm triển khai các dự án chống xói lở.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: “Tại bờ biển Thuận An, hiện UBND thành phố đã phê duyệt đầu tư khoảng 200 tỷ đồng để xây dựng tuyến kè chống sạt lở, nối từ kè Phú Thuận (cũ) đến bãi tắm Thuận An, chiều dài 1,4km. Thời gian thực hiện trong 4 năm, bắt đầu từ năm 2026 sẽ khởi công. Với các điểm xâm thực khác, sở sẽ tiếp tục khảo sát, đề xuất phương án phù hợp, đảm bảo an toàn cho khu dân cư và công trình hạ tầng ven biển”.

Theo ông Đức, hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến sạt lở để có biển pháp xử lý kịp thời ở những khu vực bị sạt lở nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân, các công trình hạ tầng thiết yếu...

Các hộ kinh doanh ở Thuận An tranh thủ dọn dẹp khi triều cường đã rút so với trước đó

Bên cạnh việc xây dựng kè kiên cố, các địa phương cần tăng cường công tác quan trắc, cảnh báo sớm, ứng dụng công nghệ dự báo xói lở; quy hoạch lại không gian ven biển, tránh tình trạng xây dựng tự phát, lấn sát mép nước. Việc phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành trong quản lý, đầu tư, khai thác vùng bờ cần được siết chặt hơn để đảm bảo vừa phát triển kinh tế biển, vừa bảo vệ hệ sinh thái và môi trường.

Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ bờ biển; khuyến khích người dân tham gia các mô hình trồng cây phi lao, bàng biển chắn sóng, hạn chế khai thác cát trái phép. Cùng với đó, nghiên cứu giải pháp kè mềm, kết hợp vật liệu thân thiện môi trường ở các khu vực có điều kiện phù hợp, giảm tác động tiêu cực đến dòng chảy tự nhiên.