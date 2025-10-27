  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 27/10/2025 08:14

Mực nước sông chính lên trên báo động 3

HNN.VN - Trưa 27/10, mực nước sông Hương, sông Bồ sẽ lên trên báo động (BĐ) 3, cảnh báo ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất nhiều nơi.

Xuất hiện đợt lũ trên các sông, cảnh báo ngập lụt tại vùng thấp trũng Ngày 13/9, lũ trên các sông tiếp tục xuống, lũ trên sông Hồng dưới báo động 2

 Hồ Tả Trạch đang tham gia cắt lũ cho vùng hạ du

Sáng 27/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đưa ra thông báo khẩn, hiện nay lưu lượng đến các hồ rất lớn, hồ Tả Trạch 6.728 m3/s; hồ Bình Điền 3.821 m’/s; hồ Hương Điền 2.631 m3/s. Các hồ đang tăng lưu lượng điều tiết về hạ du. Mực nước sông Hương, sông Bồ đang lên. Dự kiến khoảng 10 giờ ngày 27/10, mực nước sông Hương, sông Bồ tiếp tục lên trên báo động 3 (báo động 3 trên sông Hương là 3,5m; báo động 3 trên sông Bồ là 4,5m). Nguy cơ ngập úng đô thị diện rộng, sạt lở đất nhiều nơi.

Các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố hoạt động vẫn đảm bảo an toàn, thực hiện chức năng cắt giảm lũ hiệu quả, đặc biệt là hồ Tả Trạch. Theo đó, mực nước hồ thủy điện Hương Điền đạt +57.01m lưu lượng đến hồ 3.795m3/s, lưu lượng về hạ du 1.799m3/s (mực nước dâng bình thường +58m); hồ thủy điện Bình Điền +82,24m lưu lượng đến hồ 4.154m3/s; lưu lượng về hạ du 2.655 m3/s (mực nước dâng bình thường +85m); hồ Tả Trạch + 42,18m, lưu lượng đến hồ 6.921 m3/s, lưu về hạ du 423m3/s (mực nước dâng bình thường +45m). Các hồ chứa thủy lợi đạt 84% dung tích, tương đương 94,7/113 triệu m³.

Theo đài khí tượng Thủy văn tỉnh, từ đêm 25/10 đến sáng ngày 27/10 thành phố Huế có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 13h ngày 25/10 đến 4 giờ ngày 27/10 phổ biến 250-450mm. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ sáng sớm nay 27/10 đến sáng sớm 29/10, tại thành phố Huế có mưa to, mưa rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
báo động 3đợt lũxuất hiệnsạt lở
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khi đất đã “no nước”, nguy cơ ngập sâu, sạt lở tăng cao

Theo các cơ quan chức năng, mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc TP. Huế đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Điều này khiến nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất xảy ra rất cao, trong điều kiện mưa lũ còn diễn biến phức tạp đến hết tháng 10.

Khi đất đã “no nước”, nguy cơ ngập sâu, sạt lở tăng cao

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top