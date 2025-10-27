Mực nước sông chính lên trên báo động 3

Hồ Tả Trạch đang tham gia cắt lũ cho vùng hạ du

Sáng 27/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đưa ra thông báo khẩn, hiện nay lưu lượng đến các hồ rất lớn, hồ Tả Trạch 6.728 m3/s; hồ Bình Điền 3.821 m’/s; hồ Hương Điền 2.631 m3/s. Các hồ đang tăng lưu lượng điều tiết về hạ du. Mực nước sông Hương, sông Bồ đang lên. Dự kiến khoảng 10 giờ ngày 27/10, mực nước sông Hương, sông Bồ tiếp tục lên trên báo động 3 (báo động 3 trên sông Hương là 3,5m; báo động 3 trên sông Bồ là 4,5m). Nguy cơ ngập úng đô thị diện rộng, sạt lở đất nhiều nơi.

Các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố hoạt động vẫn đảm bảo an toàn, thực hiện chức năng cắt giảm lũ hiệu quả, đặc biệt là hồ Tả Trạch. Theo đó, mực nước hồ thủy điện Hương Điền đạt +57.01m lưu lượng đến hồ 3.795m3/s, lưu lượng về hạ du 1.799m3/s (mực nước dâng bình thường +58m); hồ thủy điện Bình Điền +82,24m lưu lượng đến hồ 4.154m3/s; lưu lượng về hạ du 2.655 m3/s (mực nước dâng bình thường +85m); hồ Tả Trạch + 42,18m, lưu lượng đến hồ 6.921 m3/s, lưu về hạ du 423m3/s (mực nước dâng bình thường +45m). Các hồ chứa thủy lợi đạt 84% dung tích, tương đương 94,7/113 triệu m³.

Theo đài khí tượng Thủy văn tỉnh, từ đêm 25/10 đến sáng ngày 27/10 thành phố Huế có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 13h ngày 25/10 đến 4 giờ ngày 27/10 phổ biến 250-450mm. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ sáng sớm nay 27/10 đến sáng sớm 29/10, tại thành phố Huế có mưa to, mưa rất to, vùng núi có nơi mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm.