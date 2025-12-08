Cháy rừng nghiêm trọng tại hai bang của Australia

Khói bốc lên từ đám cháy rừng ở Blue Mountain, New South Wales, Australia. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Ít nhất một lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ, trong khi gần 60 ngôi nhà bị phá hủy tại bang New South Wales (NSW) và Tasmania.

Giới chức NSW ngày 8/12 cho biết một lính cứu hỏa, 59 tuổi, đã hi sinh vào tối trước đó khi đang tham gia chữa cháy rừng gần thị trấn Bulahdelah. Theo giới chức địa phương, nạn nhân bị một cây đổ đè trúng trong lúc làm nhiệm vụ và không thể qua khỏi.

Đám cháy tại Bulahdelah đã thiêu rụi khoảng 3.500 ha rừng và phá hủy 4 ngôi nhà trong cuối tuần qua. Cơ quan chức năng Australia cảnh báo lực lượng cứu hộ sẽ còn phải tiếp tục dập lửa trong nhiều ngày tới khi dự báo nhiệt độ tại các địa phương này có thể trên 40 độ C.

Tính đến ngày 8/12, toàn bang NSW ghi nhận 52 đám cháy rừng đang hoạt động, trong đó 9 đám cháy vẫn ngoài tầm kiểm soát. Tổng cộng 20 ngôi nhà tại NSW đã bị phá hủy chỉ trong cuối tuần.

Tại bang đảo Tasmania, đám cháy rừng lớn đã tàn phá cộng đồng ven biển Dolphin Sands, cách Hobart khoảng 105 km về phía Đông Bắc.

Theo Cơ quan Khẩn cấp và Cứu hỏa Tasmania (TES), ít nhất 19 ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn và 14 ngôi nhà bị hư hại. Ngoài ra, hơn 120 tài sản khác bao gồm nhà kho, gara và cơ sở hạ tầng điện cũng đã bị ảnh hưởng.

Giới chức địa phương cho biết dù đám cháy tại Dolphin Sands đã được khống chế vào sáng 8/12, người dân vẫn được cảnh báo chưa an toàn để trở về do nguy cơ từ cây đổ, cơ sở hạ tầng hư hỏng và các mảnh vỡ.

Bộ phận Kiểm soát Sự cố cảnh báo nguy cơ đám cháy bùng phát trở lại do thời tiết khô nóng và gió mạnh có thể đạt 100 km/h trong ngày.

Cảnh sát Tasmania hiện đang kiểm tra thiệt hại và đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm cho những cư dân vẫn còn lưu lại khu vực Dolphin Sands.

Tại New Zealand, 5 trực thăng và nhiều đội cứu hộ đang nỗ lực dập tắt đám cháy gần vườn quốc gia Tongariro, địa điểm leo núi nổi tiếng. Vụ cháy xảy ra 1 tháng sau khi 1 đám cháy lớn thiêu rụi 2.589 ha rừng núi tại khu vực này.

Cảnh sát đã phong tỏa một tuyến đường gần quốc lộ và cảnh báo người lái xe tránh khu vực, khi đám cháy lan rộng tới 110 ha vào chiều 8/12 (giờ địa phương).