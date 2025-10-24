Khôi phục tạm thời tuyến Quốc lộ 49 sát bờ sông Hương

Tuyến Quốc lộ 49 đã được khắc phục tạm thời, đảm bảo an toàn giao thông

Sáng 24/10, Hạt Quản lý đường bộ thành phố cho biết, đơn vị đã điều các phương tiện cơ giới, công nhân và vật tư để khắc phục tạm thời nhiều điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 49 qua địa bàn phường Thủy Xuân (TP. Huế).

Do mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua, đoạn tuyến tại Km23+800 và Km23+810 trên tuyến Quốc lộ 49 đã xuất hiện tình trang sạt lở taluy âm trên chiều dài 2 đoạn khoảng 30m. Đây là khu vực sạt lở taluy âm hướng ra bờ sông Hương, với tình trạng mưa lớn như hiện tại, nguy cơ sạt lở có khả năng tiếp diễn trong thời gian tới.

Ông Lê Công Vinh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế cho biết, hiện đơn vị đã khắc phục tạm thời bằng việc đắp đất đá, dùng bạt che phủ vị trí sạt lở để ngăn nước mưa làm sạt lở thêm. Ngoài ra, công ty đã cắt cử 3 công nhân mỗi đầu để điều tiết và gắn biển cảnh báo đường hẹp, cho lưu thông 1 làn đường, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Cũng tại cầu Lim 1 đang thi công bị ngập đường công vụ, đang phân luồng đi theo hướng Tam Thai vào khu quy hoạch và một số điểm sạt lở nhỏ trên đường Hồ Chí Minh đã khắc phục và thông tuyến.

Cũng trong sáng 24/10, nhiều điểm sạt trượt, đất đá tràn ra mặt đường tại tuyến Quốc lộ 49B qua địa bàn các xã Vinh Lộc, Phú Lộc cũng đã được Công ty Cổ phần đường bộ 1 TP. Huế xử lý, khắc phục kịp thời.