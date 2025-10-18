Khẩn trương gia cố điểm sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân

Điểm sạt lở nhanh chóng được gia cố

Sáng 18/10, nhận được thông tin nhà ông Hà Văn Dũng tại thôn Thủy Yên Thượng có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở bờ sông cách nhà gần 2 mét, lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo lực lượng khoảng 100 người, gồm dân quân, biên phòng, công an, cán bộ thôn và sự trợ lực lượng của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc, đã tổ chức khắc phục bằng phương án cắm cọc, lót bạt, đắp bao cát, gia cố tạm thời, tránh nguy cơ sạt lở trước mắt.

Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô Trần Văn Minh Quân cho biết, điểm sạt lở cách gia đình có hai người già hơn 70 tuổi, nên công tác ứng cứu cần khẩn trương, đảm bảo an toàn. Trong tình hình mùa mưa bão hiện nay, địa phương ưu tiên công tác rà soát, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân các vùng xung yếu.