Chuyển hướng không an toàn, tài xế bị khởi tố sau vụ tai nạn khiến hai người tử vong

Cơ quan công an ra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Ngô Trọng Trí

Theo kết quả điều tra vụ án, khoảng 8h ngày 14/11/2025, đối tượng Ngô Trọng Trí điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn đường dẫn phía Bắc hầm Phước Tượng tại Km1+120 thuộc địa phận xã Phú Lộc, Trí điều khiển xe chuyển hướng rẽ trái sang phần đường ngược chiều để vào cây xăng.

Cùng lúc đó, hai người dân đang chở nhau bằng xe mô tô lưu thông trên phần đường ngược chiều theo hướng ngược lại cũng vừa chạy đến và va chạm vào thành xe phía sau bên phải của xe ô tô tải do Trí điều khiển dẫn đến tai nạn giao thông. Hậu quả khiến hai người dân đi xe mô tô tử vong tại chỗ.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác minh, xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông do đối tượng Ngô Trọng Trí điều khiển phương tiện chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không chấp hành báo hiệu đường bộ và đi không đúng phần đường.

Hiện Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.