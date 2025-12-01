  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Lũ lụt nghiêm trọng tại châu Á: Nhiều khu vực vẫn bị cô lập, hàng trăm người mất tích

ClockThứ Ba, 02/12/2025 09:39
Các quốc gia Đông Nam Á và Nam Á đang phải đối mặt với hậu quả nặng nề từ lũ lụt và sạt lở đất, khiến trên 1.000 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích và nhiều khu vực vẫn bị cô lập. Chính phủ các nước cũng đang triển khai lực lượng quân đội, trực thăng và phương tiện cứu trợ để tiếp cận những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất.

Khen thưởng các trường học làm tốt công tác phòng chống và khắc phục lũ lụtTôn Đông Á hỗ trợ 72.525 bộ dụng cụ học tập cho học sinh Hỗ trợ người khuyết tật trong và sau lũ

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN 

Tại Indonesia, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại, nhiều tuyến đường và cầu bị phá hủy, khiến khoảng gần 300.000 người phải sơ tán. Các tàu chiến chở hàng cứu trợ và tàu bệnh viện đã được triển khai, đồng thời máy bay và trực thăng cứu hộ đang cung cấp nhu yếu phẩm và hỗ trợ y tế.

Khi tới khảo sát tại Sumatra, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết chính phủ ưu tiên gửi ngay lập tức hàng cứu trợ đến các khu vực bị cô lập ở Bắc Sumatra, Tây Sumatra và Aceh. Tổng thống Prabowo cam kết tái thiết nhà cửa cho các gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời nhấn mạnh cần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và chuẩn bị cho các hiện tượng thời tiết cực đoan trong tương lai”. 

Tại Sri Lanka, hậu quả của bão Ditwah chỉ có thể được ghi nhận đầy đủ khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được các khu vực miền núi bị chia cắt bởi đất đá và cây đổ. Nhiều tuyến đường huyết mạch vẫn đang được dọn dẹp để nối lại hoạt động cứu trợ. Hơn 1 triệu người trên toàn quốc bị ảnh hưởng, trong đó hơn 218.000 người phải sống trong các trung tâm tạm trú.

Chính phủ Sri Lanka cũng kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, đồng thời triển khai trực thăng quân sự để cứu hộ và tiếp tế lương thực. Tổng thống Anura Kumara Dissanayake gọi đây là “thảm họa thiên nhiên lớn nhất và thách thức nhất trong lịch sử Sri Lanka” và đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

Trước tình hình này, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã triển khai ứng cứu khẩn cấp, gồm đội tìm kiếm cứu nạn và các chuyến hàng cứu trợ lương thực, y tế và vật dụng trú ẩn để hỗ trợ Sri Lanka. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Sri Lanka về thiệt hại nặng nề do lũ lụt và sạt lở.

Tại Thái Lan, thiên tai khiến 176 người thiệt mạng, đánh dấu một trong những trận lũ nghiêm trọng nhất trong thập kỷ qua. Mưa lớn kéo dài từ cuối tuần qua đã khiến cho hơn 3,9 triệu người tại miền Nam bị ảnh hưởng. Chính phủ Thái Lan triển khai chi trả hỗ trợ ban đầu trị giá 239 triệu baht (7,5 triệu USD) cho 26.000 người, đồng thời khẩn trương khôi phục mạng lưới điện, nước và giao thông. Trong khi đó, lực lượng công binh cũng đang tập trung khắc phục cầu cống bị phá hỏng.

Tại Malaysia, lũ lụt ở bang Perlis đã khiến 2 người thiệt mạng và nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu. Giới chức nước này tiếp tục cảnh báo mưa lớn có thể kéo dài vài ngày tới, làm tăng nguy cơ lũ quét tại các khu vực trũng thấp ở bang Perlis và một số bang lân cận.

Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu khiến hiện tượng mưa cực đoan và bão nhiệt đới ngày càng dữ dội, làm gia tăng rủi ro thiên tai tại khu vực Nam và Đông Nam Á vốn đã dễ bị tổn thương.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: Lũ lụtnghiêm trọngchâu Á
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa Việt Nam trở thành trung tâm dịch vụ logistics hàng đầu Đông Nam Á, châu Á và thế giới

Phát biểu tại Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025, nhấn mạnh mục tiêu phát triển bền vững hệ sinh thái logistics quốc gia "Thông minh - Hiện đại – Xanh – Số - Cạnh tranh - Hiệu quả", với tinh thần "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn", đưa Việt Nam trở thành trung tâm dịch vụ logistics hàng đầu khu vực Đông Nam Á, châu Á và thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 8 nhiệm vụ chung, quan trọng và các nhiệm vụ cụ thể với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan để phát triển ngành logistics Việt Nam.

Đưa Việt Nam trở thành trung tâm dịch vụ logistics hàng đầu Đông Nam Á, châu Á và thế giới
Tôn Đông Á hỗ trợ 72.525 bộ dụng cụ học tập cho học sinh

Chiều 27/11, Đoàn công tác của Công ty CP Tôn Đông Á đã trao tặng đồ dùng học tập nhằm hỗ trợ học sinh trên địa bàn khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Tham dự có UVTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tôn Đông Á hỗ trợ 72 525 bộ dụng cụ học tập cho học sinh
Tăng cường các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025

Ngày 21/11, đoàn công tác của Cục Thuế do ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà cho người dân tại 2 xã Đan Điền, Quảng Điền và động viên cán bộ, công chức Thuế thành phố Huế bị thiệt hại do những đợt lũ lụt. Đoàn cũng đã có buổi làm việc cùng Thuế thành phố liên quan đến các nhiệm vụ công tác năm 2025.

Tăng cường các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top