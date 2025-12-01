Lũ lụt nghiêm trọng tại châu Á: Nhiều khu vực vẫn bị cô lập, hàng trăm người mất tích

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Indonesia, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại, nhiều tuyến đường và cầu bị phá hủy, khiến khoảng gần 300.000 người phải sơ tán. Các tàu chiến chở hàng cứu trợ và tàu bệnh viện đã được triển khai, đồng thời máy bay và trực thăng cứu hộ đang cung cấp nhu yếu phẩm và hỗ trợ y tế.

Khi tới khảo sát tại Sumatra, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết chính phủ ưu tiên gửi ngay lập tức hàng cứu trợ đến các khu vực bị cô lập ở Bắc Sumatra, Tây Sumatra và Aceh. Tổng thống Prabowo cam kết tái thiết nhà cửa cho các gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời nhấn mạnh cần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và chuẩn bị cho các hiện tượng thời tiết cực đoan trong tương lai”.

Tại Sri Lanka, hậu quả của bão Ditwah chỉ có thể được ghi nhận đầy đủ khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được các khu vực miền núi bị chia cắt bởi đất đá và cây đổ. Nhiều tuyến đường huyết mạch vẫn đang được dọn dẹp để nối lại hoạt động cứu trợ. Hơn 1 triệu người trên toàn quốc bị ảnh hưởng, trong đó hơn 218.000 người phải sống trong các trung tâm tạm trú.

Chính phủ Sri Lanka cũng kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, đồng thời triển khai trực thăng quân sự để cứu hộ và tiếp tế lương thực. Tổng thống Anura Kumara Dissanayake gọi đây là “thảm họa thiên nhiên lớn nhất và thách thức nhất trong lịch sử Sri Lanka” và đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

Trước tình hình này, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã triển khai ứng cứu khẩn cấp, gồm đội tìm kiếm cứu nạn và các chuyến hàng cứu trợ lương thực, y tế và vật dụng trú ẩn để hỗ trợ Sri Lanka. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Sri Lanka về thiệt hại nặng nề do lũ lụt và sạt lở.

Tại Thái Lan, thiên tai khiến 176 người thiệt mạng, đánh dấu một trong những trận lũ nghiêm trọng nhất trong thập kỷ qua. Mưa lớn kéo dài từ cuối tuần qua đã khiến cho hơn 3,9 triệu người tại miền Nam bị ảnh hưởng. Chính phủ Thái Lan triển khai chi trả hỗ trợ ban đầu trị giá 239 triệu baht (7,5 triệu USD) cho 26.000 người, đồng thời khẩn trương khôi phục mạng lưới điện, nước và giao thông. Trong khi đó, lực lượng công binh cũng đang tập trung khắc phục cầu cống bị phá hỏng.

Tại Malaysia, lũ lụt ở bang Perlis đã khiến 2 người thiệt mạng và nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu. Giới chức nước này tiếp tục cảnh báo mưa lớn có thể kéo dài vài ngày tới, làm tăng nguy cơ lũ quét tại các khu vực trũng thấp ở bang Perlis và một số bang lân cận.

Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu khiến hiện tượng mưa cực đoan và bão nhiệt đới ngày càng dữ dội, làm gia tăng rủi ro thiên tai tại khu vực Nam và Đông Nam Á vốn đã dễ bị tổn thương.