Một số đoạn ven sông Bồ xuất hiện dấu hiệu sạt lở nghiêm trọng

Giăng dây cảnh báo ở khu vực sạt lở tại TDP Thanh Lương 4

Đầu tháng 9, đoạn qua TDP Thanh Lương 4 xảy ra 2 điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng trên tuyến đường từ chợ Kệ đến cầu Thanh Lương với chiều dài khoảng 300m. Đến chiều tối ngày 26/10, do mưa lớn kéo dài, khu vực này tiếp tục xuất hiện nguy cơ sạt lở mới với chiều dài hơn 100m, kéo dài đến chân cầu Thanh Lương.

Tình trạng sạt lở ảnh hưởng đến 9 hộ dân đang sinh sống ở khu vực này.

Trước đó, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã đóng cừ sắt sát mét đường nhằm hạn chế sạt lở ở khu vực cũ. Ở đoạn có nguy cơ sạt lở mới, chính quyền P. Kim Trà đã cắm biển, giăng dây cảnh báo và cử người theo dõi, báo cáo kịp thời khi xảy ra sự cố.

Ông Hồ Lê Hoàng Thịnh – Chủ tịch UBND P. Kim Trà thông tin, các khu vực nói trên đã được UBND thành phố chấp thuận đầu tư xây kè chống sạt lở với chiều dài khoảng 400m, kinh phí hơn 5 tỷ đồng, dự kiến cuối tháng 12/2025 sẽ khởi công.

Tại xã Bình Điền, tuy thời điểm hiện tại chưa xuất hiện tình trạng sạt lở, nhưng do đây là địa phương có nguy cơ cao nên chính quyền xã đã có phương án sơ tán, di dời đối với 30 hộ/93 khẩu có nguy cơ cao. "Chúng tôi cũng đã lên phương án giải tỏa và ngăn chặn kịp thời các phương tiện đi lại trên Quốc lộ 49A, Tỉnh lộ 16, 12D – những nơi dễ xảy ra sạt lở nếu mưa lớn kéo dài nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất”, ông Trần Xuân Anh – Chủ tịch UBND xã Bình Điền cho hay.