Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Kim Long, Hương An và Hóa Châu

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở phường Hương An

Tại các địa phương, lãnh đạo phường đã báo cáo nhanh với đoàn kiểm tra về tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử. Theo đó, các phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo và các tổ bầu cử; triển khai đồng bộ các nội dung theo đúng quy định và tiến độ đề ra.

Công tác tuyên truyền về bầu cử được các địa phương chú trọng thực hiện với nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, treo băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô cổ động trực quan tại các tuyến đường và khu dân cư, góp phần tạo không khí phấn khởi hướng tới ngày bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng, đúng quy định; danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử được niêm yết đầy đủ, tạo điều kiện để cử tri theo dõi, tìm hiểu.

Bên cạnh đó, các địa phương đã rà soát, cập nhật danh sách cử tri; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử; đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và công tác y tế trong ngày bầu cử.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các phường trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Các nội dung chuẩn bị cơ bản được triển khai nghiêm túc, khu vực bỏ phiếu được bố trí hợp lý, đảm bảo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài yêu cầu các địa phương rà soát các trường hợp cử tri cao tuổi, người khuyết tật, người đi lại khó khăn để có phương án hỗ trợ phù hợp

Nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, đồng chí Nguyễn Chí Tài đề nghị các phường tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các phần việc liên quan, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ ngày bầu cử; trong đó chú trọng nắm chắc, cập nhật chính xác số lượng cử tri trên địa bàn.

Đồng chí cũng lưu ý cần quan tâm rà soát các trường hợp cử tri cao tuổi, người khuyết tật, người đi lại khó khăn để có phương án hỗ trợ phù hợp; phát thẻ cử tri sớm, bảo đảm cử tri nắm rõ thời gian và địa điểm tham gia bỏ phiếu.

Đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, các địa phương cần chủ động xây dựng phương án phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng; phân công, phân nhiệm rõ ràng, tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại các khu vực bỏ phiếu.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài cũng đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử; chuẩn bị tốt các điều kiện hậu cần, tổ chức vệ sinh môi trường, bảo đảm cảnh quan sạch đẹp tại các khu vực bỏ phiếu; đồng thời phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động Nhân dân tham gia bầu cử.