Nền tảng của cuộc bầu cử dân chủ

Cử tri phường Phú Xuân tìm hiểu tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 được niêm yết công khai tại nơi công cộng

Nguyên tắc trực tiếp: Quyền và trách nhiệm của mỗi cử tri

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, cử tri phải trực tiếp thực hiện quyền bầu cử của mình, tự tay bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu theo quy định. Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi bầu thay, bầu hộ dưới bất kỳ hình thức nào. Trường hợp cử tri không thể tự viết phiếu thì được nhờ người khác viết hộ, song vẫn phải tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu để bảo đảm nguyên tắc trực tiếp.

Đối với những cử tri ốm đau, già yếu, người khuyết tật không thể đến khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ đến tận nơi, tạo điều kiện để cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định pháp luật. Cách làm này thể hiện rõ tinh thần tôn trọng quyền bầu cử của mỗi công dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong các cuộc bầu cử.

Việc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc bầu cử trực tiếp không chỉ bảo vệ quyền cá nhân của cử tri, mà còn góp phần khẳng định giá trị của từng lá phiếu, nâng cao chất lượng lựa chọn người đại diện của Nhân dân.

Nguyên tắc bỏ phiếu kín: Bảo vệ quyền tự do lựa chọn

Khi được tiếp xúc với các ứng cử viên, các cử tri bày tỏ tin tưởng vào chương trình hành động có liên quan đến sự phát triển của địa phương và nâng cao đời sống Nhân dân

Cùng với nguyên tắc trực tiếp, bỏ phiếu kín là yếu tố then chốt bảo đảm tính dân chủ, tự do trong bầu cử. Theo quy định, cử tri sẽ viết phiếu trong khu vực riêng biệt, kín đáo; không ai, kể cả thành viên tổ bầu cử được theo dõi hay biết nội dung lựa chọn của cử tri. Sau khi ghi phiếu, cử tri tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu kín, bảo đảm không có sự can thiệp hay tác động từ bên ngoài.

Nguyên tắc bỏ phiếu kín giúp mỗi cử tri được tự do thể hiện chính kiến của mình, không chịu áp lực, chi phối hay tác động từ bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Đây là cơ sở quan trọng để mỗi lá phiếu phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng chính đáng của người dân, đồng thời củng cố niềm tin vào tính công bằng, minh bạch của cuộc bầu cử.

Ông Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khẳng định: “Nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín không chỉ là yêu cầu của pháp luật, mà còn là cam kết đối với Nhân dân về một cuộc bầu cử dân chủ, công bằng và minh bạch. Mỗi cử tri đi bầu cử là một tiếng nói, một sự lựa chọn tự do được tôn trọng và bảo vệ. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo đảm mọi khu vực bỏ phiếu đều thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình”.

Bảo đảm dân chủ, minh bạch

Các thành viên Ủy ban Bầu cử thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử để ngày 15/3 thực sự là Ngày hội non sông

Là một cử tri nhiều năm tham gia bầu cử tại địa phương, ông Nguyễn Văn Chính (phường Thuận Hóa) chia sẻ: “Qua các kỳ bầu cử, tôi thấy công tác tổ chức ngày càng chặt chẽ, nghiêm túc. Từ việc bố trí khu vực viết phiếu riêng biệt đến hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đúng quy định đều rất rõ ràng, tạo cho người dân tâm lý yên tâm, thoải mái khi thực hiện quyền công dân. Việc bảo đảm nguyên tắc trực tiếp, bỏ phiếu kín giúp chúng tôi tự do thể hiện ý chí của mình, không bị tác động hay e ngại điều gì”.

Các quy định về bầu cử không chỉ được thực hiện trên văn bản, mà đã đi vào thực tiễn đời sống, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với tính dân chủ, công bằng và minh bạch của các cuộc bầu cử. Các kỳ bầu cử gần đây cho thấy, tại nhiều địa phương, công tác tổ chức bầu cử đã được chuẩn bị chu đáo, khoa học. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí hợp lý, khu vực viết phiếu riêng biệt, hòm phiếu được niêm phong đúng quy định; tổ bầu cử được tập huấn kỹ lưỡng để xử lý linh hoạt nhưng chặt chẽ các tình huống phát sinh, nhất là đối với những trường hợp đặc thù như người già yếu, người khuyết tật, người đang điều trị bệnh.

Nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín chính là nền tảng bảo chứng cho một cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật và phản ánh trung thực ý chí của Nhân dân. Việc tổ chức bầu cử nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng các nguyên tắc này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đại biểu được bầu, mà còn củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, qua đó khẳng định giá trị của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.