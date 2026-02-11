Hiệp thương lập danh sách 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 90 người ứng cử HĐND

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, hội nghị đã thống nhất thông qua danh sách sơ bộ 15 người ứng cử ĐBQH khóa XVI và thống nhất thông qua danh sách sơ bộ 94 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Qua xem xét các đơn xin thôi giới thiệu ứng cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đã tổ chức biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 14 người ứng cử ĐBQH khóa XVI (1 người xin thôi ứng cử) và danh sách 90 ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 (4 người xin thôi ứng cử). Đến nay, chưa có trường hợp nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đối với người ứng cử cần phải xác minh.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài khẳng định: Tại hội nghị hôm nay, trên cơ sở kết quả của Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử; căn cứ tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND theo quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của thành phố, hội nghị đã tiến hành thảo luận dân chủ, khách quan và thống nhất lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại biểu tham dự hội nghị tham gia biểu quyết lựa chọn danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đồng chí Nguyễn Chí Tài ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tham gia tích cực, ý kiến đóng góp thẳng thắn, tâm huyết của các vị đại biểu tại hội nghị. Những ý kiến phát biểu thể hiện rõ tinh thần xây dựng, vì lợi ích chung, góp phần quan trọng bảo đảm chất lượng, cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Đồng thời khẳng định: “Kết quả của Hội nghị hiệp thương lần thứ ba có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước hoàn tất trong quy trình hiệp thương theo luật định, góp phần chuẩn bị nhân sự để cử tri thành phố lựa chọn những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia Quốc hội và HĐND thành phố trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh: Ngay sau hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử và các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ, danh sách người ứng cử theo đúng quy định; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử, góp phần để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp.