Không để khan hiếm cục bộ nguồn cung xăng dầu

Nhân viên ở các cửa hàng xăng dầu quan tâm đến các kỳ điều chỉnh giá theo chu kỳ

Nguồn cung xăng dầu được đảm bảo

Những ngày gần đây, do ảnh hưởng của xung đột tại khu vực Trung Đông khiến thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động. Giá dầu thô trên thị trường quốc tế được dự báo có thể chịu tác động trong thời gian tới, kéo theo khả năng giá xăng dầu trong nước tăng cao.

Ông Nguyễn Khoa Phong Điền, Giám đốc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị có 35 cửa hàng xăng dầu, mỗi ngày cung ứng khoảng 600m³ (tương đương 600.000 lít), trong đó thị phần bán lẻ chiếm khoảng 70% khối lượng.

“Thời gian gần đây, lượng bán đã tăng khoảng 20 - 30% so với trước. Đơn vị cũng thực hiện bán theo tiến độ hợp đồng nhằm tránh tình trạng đầu cơ, tích trữ; đồng thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của người dân, DN. Dù giá nguồn cung tăng, chúng tôi đã chủ động làm việc với các DN đầu mối để dự trữ nguồn hàng, đảm bảo cung ứng ổn định cho hệ thống cửa hàng bán lẻ, tránh tình trạng thiếu hụt cục bộ trong mọi thời điểm”, ông Nguyễn Khoa Phong Điền nói.

Trước những yếu tố khó lường của thị trường năng lượng thế giới, đặc biệt trong bối cảnh giá xăng dầu có xu hướng tăng, không ít DN kinh doanh xăng dầu tại thành phố bày tỏ sự lo lắng. Vì vậy, nhiều đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ, điều phối nguồn hàng; đồng thời rà soát nhu cầu tiêu thụ tại từng khu vực để điều tiết nguồn cung hợp lý giữa các cửa hàng trong hệ thống, góp phần giữ ổn định thị trường.

Trong khi nguồn cung xăng dầu trên địa bàn được đảm bảo, nhiều doanh nghiệp vận tải và sản xuất cho biết đang theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu, bởi đây là một trong những chi phí đầu vào quan trọng.

Ông Lê Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX DV Vận tải Tiến Đạt Huế, đơn vị có gần 300 phương tiện vận tải hành khách trong và ngoài thành phố cho biết, chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 30 - 35% tổng chi phí vận hành của DN. Vì vậy, khi giá xăng dầu tăng sẽ tạo áp lực đáng kể đối với hoạt động kinh doanh của DN.

“Chỉ cần giá nhiên liệu tăng vài phần trăm cũng khiến chi phí vận hành đội lên khá nhiều, nhất là đối với các tuyến vận tải đường dài. Nếu giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh, DN sẽ phải tính toán lại kế hoạch vận tải và có thể điều chỉnh giá cước phù hợp”, ông Lê Nam nói.

Chủ động ứng phó

Không chỉ các DN vận tải hành khách, nhiều DN vận tải hàng hóa cũng lo ngại trước nguy cơ chi phí nhiên liệu tăng. Đại diện lãnh đạo một công ty cổ phần vận tải ở phường Hương Trà cho biết, chi phí xăng dầu là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá phí vận chuyển hàng hóa. DN hiện có hơn 200 phương tiện chuyên vận tải vật liệu, hàng hóa trong và ngoài địa phương, tiêu tốn bình quân mỗi tháng khoảng 600.000 lít xăng, dầu.

Kho dự trữ xăng dầu tại khu vực cảng Chân Mây

Nếu mức giá xăng dầu tiếp tục tăng như hiện nay sẽ tạo áp lực không nhỏ đối với các hợp đồng vận tải hàng hóa của DN từ đầu năm. Điều đáng lo không chỉ là giá xăng dầu tăng mà còn là nguy cơ xảy ra tình trạng khan hiếm nguồn cung cục bộ, dẫn đến găm hàng, đẩy giá xăng dầu lên cao. Trong khi đó, theo cam kết, phần lớn hợp đồng của DN không được điều chỉnh giá cước hoặc mức điều chỉnh chỉ đạt khoảng 40 - 50% so với mức tăng của giá nhiên liệu.

Ông Đặng Hữu Phúc, TUV, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, hiện nguồn cung xăng dầu trên địa bàn vẫn được duy trì ổn định thông qua 6 đầu mối phân phối cho 128 cửa hàng bán lẻ, với 15.000m3/ngày. Để chủ động trong mọi tình huống, Sở Công Thương đã đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn không để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống; đồng thời xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phù hợp nhằm cung cấp đầy đủ cho các cửa hàng bán lẻ.

Các DN và thương nhân phân phối cũng được khuyến khích tăng cường chia sẻ nguồn cung trong hệ thống phân phối, có chính sách phân bổ nguồn hàng hợp lý nhằm đảm bảo hoạt động của các đại lý và cửa hàng bán lẻ được duy trì ổn định.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đề nghị chính quyền các phường, xã tăng cường giám sát hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn để kịp thời nắm bắt tình hình, báo cáo cơ quan chức năng khi có dấu hiệu bất thường.

Chi cục Quản lý thị trường thành phố được giao nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến cung - cầu và giá bán xăng dầu, đồng thời tăng cường kiểm tra các DN, cửa hàng bán lẻ nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

“Các hành vi như găm hàng chờ tăng giá, tạo khan hiếm nguồn cung, bán không đúng giá niêm yết hoặc kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh.