Cái nôi của những cuốn sách hay

Không gian trưng bày những ấn phẩm của NXB Thuận Hóa trong một hoạt động liên quan đến Ngày Sách và Văn hóa đọc

Lưu giữ linh hồn Huế

Có thể nói, những bộ sách liên quan đến văn hóa, lịch sử vô cùng công phu đã làm nên thương hiệu cho NXB này. Và một khi nhắc đến NXB Thuận Hóa thì không thể không kể đến các bộ sách quý như Những người bạn Cố đô Huế, Phan Bội Châu toàn tập, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Đại Nam nhất thống chí, Đại Nam liệt truyện…

Ngoài ra, nơi này cũng là “bệ phóng” của nhiều tác giả tiêu biểu như Tố Hữu, Nguyễn Khoa Điềm, Sơn Tùng, Mai Văn Tấn, Trần Quý Hai, Phùng Quán, Phan Quang, Vũ Thị Thường, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tô Nhuận Vỹ, Nguyễn Khắc Phê, Thanh Đạm, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Quang Hà, Phạm Khắc Hòe, Hoàng Quốc Hải, Hoài Anh, Thái Vũ... Đây cũng là địa chỉ các văn nghệ sĩ thường xuyên góp mặt với nhiều tác phẩm có giá trị như Hoàng Vũ Thuật, Lê Thị Mây, Xuân Đức, Nguyễn Quang Lập, Mai Văn Hoan, Hải Như, Thái Ngọc San, Ngô Minh, Trần Thùy Mai, Hồ Thế Hà...

Cùng với những bộ sách lớn, NXB Thuận Hóa đã có nhiều ấn phẩm liên quan đến ca kịch, tuồng, văn học dân gian, kiến trúc… Nhiều trong số đó đã đến với khách du lịch, góp phần đưa Huế đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế, thực sự góp phần giới thiệu hình ảnh Huế như một vùng văn hóa đặc trưng của Việt Nam.

Nhà giáo, nhà văn Nguyễn Văn Dũng (TP. Huế) từng chọn NXB Thuận Hóa để gửi gắm những “đứa con tinh thần” của mình nói rằng, đây được ví như “nơi lưu giữ linh hồn Huế”. Sau hàng chục năm cộng tác, ông Dũng nhìn nhận đội ngũ những người đến với nghề làm sách ở NXB Thuận Hóa không chỉ bằng kỹ năng mà còn bằng tình yêu dành cho chữ nghĩa, cho văn hóa và cho con người.

“Từ những ngày còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, cho đến thời kỳ đổi mới, hội nhập, thương hiệu NXB Thuận Hóa vẫn bền bỉ đứng vững, vẫn giữ được khí chất riêng của mình: Nghiêm cẩn, nền nã, tinh tế và giàu bản sắc Huế. Những cuốn sách mang dấu ấn NXB Thuận Hóa dù là nghiên cứu lịch sử, văn hóa, mỹ thuật, địa chí, hay những tác phẩm văn học của nhiều thế hệ tác giả, đều như những viên gạch góp phần xây nên ngôi nhà văn hóa của Huế. Không ít đầu sách đã trở thành tư liệu quý, là bệ đỡ cho các nhà nghiên cứu, là người bạn tri âm của bạn đọc trong và ngoài nước”, tác giả Nguyễn Văn Dũng nhận định.

Công tác xuất bản gắn bó với đặc trưng vùng đất

Thượng tọa Thích Không Nhiên, Phó Chủ biên kiêm Thư ký ấn phẩm Liễu Quán (Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán) kể rằng, từng biết đến tiếng tăm của NXB Thuận Hóa vào những năm 80 của thế kỷ trước với hàng loạt ấn phẩm có tiếng liên quan đến văn hóa, chính trị, văn học, lịch sử, tôn giáo, khảo cứu… Thế nhưng mãi đến năm 2013, những người thực hiện ấn phẩm Liễu Quán mới có duyên gắn bó với NXB Thuận Hóa.

Theo Thượng tọa Thích Không Nhiên, các bản thảo sau khi được NXB Thuận Hóa biên tập và gửi về thường khiến những người thực hiện ấn phẩm mất khá nhiều thời gian để chỉnh sửa theo yêu cầu, nhất là về quy cách, đối chiếu niên đại, nhân danh, địa danh… cùng các lỗi chính tả và văn bản khác. “Tuy nhiên, nhờ vậy mà mỗi ấn phẩm Liễu Quán sau khi được in ra lại càng khiến chúng tôi yên tâm hơn, qua đó càng cho thấy thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận của các anh chị ở NXB”, Thượng tọa Thích Không Nhiên nhìn nhận. Bằng cách ấy, trong gần 12 năm phối hợp đã có 36 ấn phẩm được thực hiện, góp phần lan tỏa thương hiệu cho không chỉ ấn phẩm Liễu Quán mà còn với NXB Thuận Hóa.

Ông Nguyễn Duy Tờ, Giám đốc NXB Thuận Hóa cho hay, với lợi thế ở ngay trên vùng đất Cố đô Huế có bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa, NXB Thuận Hóa luôn tận dụng thế mạnh, tìm cách khai thác và phát huy giá trị vốn văn hóa địa phương, văn hóa cổ. Trong đó phải kể đến những ấn phẩm viết về người xưa hay của người xưa để lại, nhất là kho tàng thư tịch của Triều Nguyễn. Bên cạnh các loại sách chính trị, lịch sử, văn hóa, văn học nghệ thuật, kỹ thuật, y học, từ điển… cũng luôn được NXB chú trọng khai thác. Nhờ thế mà trong hơn 45 năm thành lập, đơn vị đã đưa hàng ngàn ấn phẩm đến với bạn đọc gần xa.

Tuy nhiên, theo ông Tờ, giai đoạn hiện nay, sự cạnh tranh trở nên gay gắt và sự bùng nổ công nghệ thông tin cùng các phương tiện nghe nhìn cũng tác động tới hoạt động xuất bản và văn hóa đọc truyền thống.

Trước thực trạng đó, NXB Thuận Hóa vẫn kiên trì giữ vững, phát huy định hướng ngay từ đầu. “Chúng tôi xác định hướng đi trọng tâm đó là nâng cao chất lượng nội dung xuất bản phẩm, gắn bó sâu sắc với đặc trưng của vùng đất. Đồng thời, coi trọng khai thác một số đề tài có giá trị tiêu biểu chung về lịch sử, văn hóa, xã hội của đất nước và quốc tế”, ông Tờ nhấn mạnh.