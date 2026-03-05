  • Huế ngày nay Online
Nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù

HNN.VN - Chiều 9/3, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và sơ kết 2 năm triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

 Quang cảnh hội nghị 

Tham dự hội nghị có các UVTV Thành ủy: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh; Giám đốc Công an thành phố - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn; cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Sau 5 năm triển khai, công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tiếp nhận, quản lý, theo dõi, giáo dục và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả. Nhận thức của xã hội về hỗ trợ người hoàn lương ngày càng được nâng cao; nhiều mô hình, cách làm hay trong giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng được xây dựng và phát huy hiệu quả.

Đáng chú ý, việc triển khai chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ đã tạo điều kiện cho nhiều trường hợp tiếp cận nguồn vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Chính sách này từng bước trở thành “điểm tựa” quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, bảo đảm an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương; đặc biệt là lực lượng Công an, Ngân hàng Chính sách xã hội cùng các tổ chức chính trị - xã hội trong hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

 Khen thưởng các điển hình trong thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP giai đoạn 2020 - 2025

Đồng thời đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quán triệt và triển khai sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ định kiến, kỳ thị; tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù được học nghề, tìm việc làm và tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế. Lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu và tổ chức thực hiện các giải pháp từ cơ sở, góp phần quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù hạn chế tái phạm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh: Mỗi người chấp hành xong án phạt tù được hỗ trợ tái hòa nhập thành công không chỉ góp thêm một lao động cho xã hội mà còn góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư bình yên.

Dịp này, UBND TP. Huế đã trao Bằng khen cho 8 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP giai đoạn 2020 - 2025.

THÁI BÌNH
