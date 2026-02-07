Sợi bún Vân Cù gắn với nhiều món ngon của Huế. Ảnh: Nhật Bình

Tại lễ hội, ngoài đa dạng các món bún, như: Bún bò Huế, bún cá ngừ, bún mắm nêm, bún trộn kiểu Huế, bún con chấm nước mắm, bún vịt phá Tam Giang…, nơi đây còn có các gian hàng bày bán đặc sản, sản phẩm OCOP của Kim Trà, như: Bánh gói, nón Hương Cần; rượu Dương Sơn; cốm An Thuận; ổi VietGAP; kẹo đậu phụng..., giúp khách tham dự có thêm cơ hội thưởng thức nhiều đặc sản địa phương.

Lễ hội ẩm thực phường Kim Trà là một trong những hoạt động thuộc chuỗi sự kiện Lễ tế Bà Bún do phường Kim Trà tổ chức từ ngày 9 - 10/3 nhằm tưởng nhớ, tôn vinh Tổ nghề làng bún Vân Cù, đồng thời, tiếp tục góp phần gìn giữ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Nghề làm bún Vân Cù”.

Lễ tế Bà Bún diễn ra trong 2 ngày 9 & 10/3, với các hoạt động: Việt dã, lễ hội ẩm thực và trưng bày các gian hàng nông sản địa phương, bài chòi, nghi lễ Tế Bà Bún, đua ghe trên sông Bồ.