Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đồng hành cùng phát triển bền vững

Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Văn Tuấn; Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Sửu.

Khen thưởng các điển hình trong công tác mặt trận năm 2025

Năm 2025, trong bối cảnh thành phố Huế tập trung triển khai nhiều chủ trương lớn, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy rõ vai trò nòng cốt chính trị, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, đóng góp tích cực vào kết quả chung của thành phố.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, các kênh truyền thông của Mặt trận phát huy hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội cao, nhất là đối với chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

MTTQ các cấp thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời tổng hợp, phản ánh các ý kiến, kiến nghị chính đáng đến cơ quan có thẩm quyền. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được triển khai hiệu quả, tập trung vào các chính sách an sinh xã hội, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và các dự án tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực; công tác an sinh xã hội, cứu trợ thiên tai được thực hiện kịp thời, minh bạch.

Bước sang năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế xác định tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia tích cực, đúng quy định vào công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài yêu cầu Mặt trận các cấp chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, nhân rộng các mô hình hay từ cơ sở; tăng cường công tác đối ngoại Nhân dân, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng TP. Huế phát triển “Xanh - Thông minh - Giàu bản sắc” trong giai đoạn mới.