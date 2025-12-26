Gần 30.000 suất quà Tết lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Đây là hoạt động thường niên, song năm nay được triển khai trong bối cảnh đời sống của một bộ phận người dân vẫn chịu nhiều tác động từ thiên tai, dịch bệnh, biến động việc làm và thu nhập, nhất là ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Điểm nhấn của kế hoạch là sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc điều phối, kết nối các nguồn lực xã hội. Hoạt động thăm, tặng quà Tết được xác định không chỉ là trao đi những phần quà, mà còn là dịp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, củng cố niềm tin xã hội, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với các tầng lớp nhân dân.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu cao về tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Việc rà soát đối tượng thụ hưởng phải bảo đảm đúng người, đúng nhu cầu, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót; các nguồn kinh phí được sử dụng đúng quy định, phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế của từng địa phương. Qua đó, khẳng định vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận trong các chương trình an sinh.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho cựu chiến binh của 4 xã Phù Đổng, Bát Tràng, Gia Lâm, Thuận An (TP Hà Nội) ngày 19/12.

Về cơ cấu nguồn lực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bố trí kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và các nguồn hợp pháp khác để thăm, tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn đột xuất. Song song với đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chịu trách nhiệm bố trí quà Tết cho công nhân, người lao động theo hệ thống công đoàn; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên vận động nguồn lực hỗ trợ người khuyết tật, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Theo phân bổ dự kiến, riêng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ bố trí hơn 10.000 suất quà phục vụ các đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đi thăm, tặng quà tại 34 tỉnh, thành phố. Mỗi suất quà gồm tiền mặt và túi quà Tết, vừa đáp ứng nhu cầu thiết thực, vừa mang ý nghĩa động viên tinh thần trong dịp đầu xuân. Ngoài ra, kế hoạch còn có phương án dự phòng hàng nghìn suất quà để kịp thời hỗ trợ các trường hợp phát sinh theo yêu cầu thực tế.

Không chỉ tập trung vào con số hay giá trị vật chất, chương trình thăm, tặng quà Tết năm nay được nhìn nhận như một hoạt động văn hóa xã hội giàu ý nghĩa nhân văn. Những chuyến thăm của lãnh đạo tới các địa bàn khó khăn, những cái bắt tay, lời chúc Tết và sự sẻ chia trực tiếp đã góp phần làm ấm lên không khí ngày Tết, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong đời sống cộng đồng.

Thời gian triển khai chương trình dự kiến từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2/2026, trùng với cao điểm chuẩn bị Tết của người dân cả nước. Trong dòng chảy tất bật của những ngày giáp Tết, hàng chục nghìn suất quà được trao đi không chỉ mang theo giá trị vật chất, mà còn gửi gắm niềm tin, sự quan tâm và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, một giá trị bền vững làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Với cách tiếp cận đồng bộ, nhân văn và giàu tính thời sự, chương trình thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc kết nối ý Đảng lòng dân, góp phần để mùa xuân đến trọn vẹn hơn với mọi người, mọi nhà trên khắp mọi miền Tổ quốc.