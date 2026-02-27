Gắn kinh tế nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Du khách trải nghiệm thả chuôm, đổ nò đánh bắt thủy sản cùng người dân thôn Ngư Mỹ Thạnh

Phát huy tiềm năng, lợi thế

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững, HND thành phố đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa địa phương. Cụ thể, HND các cấp đã chủ động vận động, hướng dẫn nông dân chuyển đổi phương thức sản xuất, từ nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị, gắn sản xuất với bảo tồn cảnh quan, gìn giữ bản sắc văn hóa làng quê và phát triển các sản phẩm OCOP phục vụ du lịch.

Ở khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, đặc biệt tại làng chài Ngư Mỹ Thạnh (xã Đan Điền), HND các cấp đã tích cực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển các mô hình kinh tế thủy sản gắn với du lịch sinh thái cộng đồng và trải nghiệm văn hóa làng chài. Đây là địa bàn có điều kiện tự nhiên thuận lợi, cảnh quan đầm phá đặc sắc cùng đời sống sinh hoạt mang đậm bản sắc văn hóa sông nước của cư dân vùng phá.

Chủ tịch HND xã Đan Điền Nguyễn Quốc Việt chia sẻ, thông qua việc vận động, hướng dẫn nông dân tham gia các mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng sinh thái, xen ghép, thích ứng với biến đổi khí hậu, HND đã góp phần giúp người dân Ngư Mỹ Thạnh ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập và từng bước gắn sản xuất với hoạt động du lịch trải nghiệm. Nhiều hộ dân đã tham gia các hoạt động phục vụ du khách như trải nghiệm đánh bắt thủy sản trên đầm phá, tham quan đời sống sinh hoạt của làng chài, thưởng thức ẩm thực đặc trưng từ sản vật địa phương, qua đó tạo thêm nguồn thu ngoài sản xuất truyền thống.

Bên cạnh phát triển sinh kế, việc gắn sản xuất nông, ngư nghiệp với du lịch cộng đồng tại làng chài Ngư Mỹ Thạnh còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường vùng đầm phá, giữ gìn cảnh quan sinh thái và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của cư dân vùng sông nước. Đây được xem là mô hình tiêu biểu trong định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch cộng đồng tại khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, phù hợp với mục tiêu phát triển nông thôn bền vững và xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố.

Nhân rộng các mô hình

Cùng với đầm phá, Làng du lịch cộng đồng A Nôr (xã A Lưới 1) là một trong những mô hình tiêu biểu cho hướng phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa cộng đồng. Đây là địa bàn cư trú lâu đời của đồng bào dân tộc thiểu số còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, gắn với không gian sinh thái rừng và sản xuất nông, lâm nghiệp.

Thời gian qua, HND các cấp đã tích cực phối hợp vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân thông qua Hợp tác xã Du lịch sinh thái cộng đồng A Nôr phát triển các mô hình sinh kế bền vững như nuôi cá lồng, chăn nuôi quy mô hộ gia đình gắn với bảo vệ rừng và gìn giữ cảnh quan sinh thái. Anh Hồ Văn Thình, thành viên Hợp tác xã Du lịch sinh thái cộng đồng A Nôr cho biết, nhờ các cấp HND hướng dẫn, bà con từng bước kết hợp sản xuất nông, lâm nghiệp với hoạt động du lịch cộng đồng, phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất và không gian văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Giám đốc Hợp tác xã Du lịch sinh thái cộng đồng A Nôr Hoàng Thanh Duy chia sẻ: Thông qua mô hình Làng du lịch sinh thái cộng đồng A Nôr, nhiều hộ nông dân đã tham gia cung cấp các dịch vụ du lịch như lưu trú homestay, ẩm thực truyền thống, trình diễn văn hóa dân gian, trải nghiệm sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cộng đồng. Việc gắn phát triển du lịch với sản xuất nông nghiệp không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn thu nhập cho người dân, mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, giữ gìn bản sắc văn hóa, từng bước chuyển đổi tư duy sản xuất theo hướng kinh tế nông nghiệp đa giá trị.

Mô hình Làng du lịch sinh thái cộng đồng A Nôr đã và đang góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, là minh chứng sinh động cho vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch và bảo tồn văn hóa tại khu vực miền núi TP. Huế.

Theo ông Phan Xuân Nam, Phó Chủ tịch HND thành phố, song song với việc hỗ trợ mô hình sản xuất, HND thành phố sẽ chú trọng đào tạo nghề và bồi dưỡng kỹ năng cho nông dân gắn với phát triển du lịch nông thôn. Hội cũng tăng cường hỗ trợ nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp kết hợp với dịch vụ trải nghiệm; đẩy mạnh liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong việc bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế nông thôn bền vững nhằm góp phần xây dựng nông thôn Huế ngày càng giàu bản sắc và hấp dẫn du khách.