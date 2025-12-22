255 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Huế lần thứ XVII

Đại hội đã Bầu Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội tiến hành các nội dung: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; Thông qua chương trình, nội quy và quy chế làm việc của Đại hội; Quán triệt một số nội dung chuẩn bị phiên chính thức; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và Dự thảo báo cáo Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Ở phiên thứ nhất, các tham luận đều tập trung vào nội dung: Xây dựng các phong trào, hoạt động Hội sát với thực tiễn địa phương; các chính sách hỗ trợ để phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 với 32 người; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV với 12 thành viên (2 thành viên dự khuyết).

Dịp này, 5 tập thể, 10 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; 50 tập thể và 41 cá nhân cũng được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố trao tặng vì đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào sáng 24/12 với sự tham gia của 255 đại biểu đại diện cho hơn 200 ngàn cán bộ, hội viên phụ nữ trên toàn thành phố.

Chủ đề của Đại hội: “Phụ nữ thành phố Huế phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo hội nhập và phát triển; củng cố tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng thành phố Huế phát triển xanh – thông minh – giàu bản sắc”.

Trước đó, Đoàn đại biểu Đại hội đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa và báo công tại Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế và dâng hoa, dâng hương tại Bia ghi danh 11 cô gái Sông Hương.

Trước anh linh của Bác, cán bộ hội viên phụ nữ thành phố đã thể hiện sự quyết tâm với lời hứa son sắt: “Phụ nữ thành phố Huế nguyện đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Hội vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.