Gặp gỡ, vận động 43 hộ dân bàn giao mặt bằng dự án Kinh thành Huế

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND phường Phú Xuân thông tin đến người dân chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Buổi làm việc có sự tham dự của 43 hộ dân đang sinh sống trong phạm vi thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án. Các hộ này thuộc khu vực Eo bầu, hộ thành hào và tuyến phòng lộ, dọc các tuyến đường Tôn Thất Thiệp, Tăng Bạt Hổ và Lê Duẩn. Đây là những trường hợp đã được phê duyệt đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời, đã phê duyệt kinh phí và phương án bố trí tái định cư, song đến nay chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.

Theo UBND phường Phú Xuân, 43 hộ dân nói trên nằm trong tổng số 270 hộ thuộc diện giải tỏa phục vụ dự án. Nguyên nhân khiến một số hộ chưa bàn giao mặt bằng chủ yếu liên quan đến việc bố trí tái định cư cho hộ phụ trên cùng thửa đất, tranh chấp nội bộ gia đình hoặc việc người dân chưa hoàn thành xây dựng nhà ở tại khu tái định cư.

Trước đó, trong tháng 12/2025, địa phương đã tổ chức 3 đợt gặp gỡ, đối thoại với hơn 200 hộ dân trong vùng dự án nhằm lắng nghe ý kiến, tháo gỡ vướng mắc và tạo sự đồng thuận. Lãnh đạo phường khẳng định sự phối hợp, ủng hộ của người dân có ý nghĩa then chốt đối với tiến độ triển khai dự án, qua đó góp phần bảo tồn các giá trị đặc biệt của Kinh thành Huế, đồng thời chỉnh trang đô thị theo định hướng phát triển bền vững của thành phố.

Tại buổi gặp gỡ, ông Đặng Minh Thắng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND phường Phú Xuân trực tiếp thông tin đến người dân về mục tiêu, ý nghĩa của Dự án Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo hệ thống di tích Kinh thành Huế. Đồng thời làm rõ các căn cứ pháp lý, trình tự, thủ tục thu hồi đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các quyền lợi hợp pháp của người dân khi thực hiện bàn giao mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật.

Nhiều ý kiến của người dân tập trung vào vấn đề tái định cư đối với các hộ phụ, việc hỗ trợ đất đai và điều kiện sinh sống tại khu tái định cư. Một số hộ bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, giải quyết thấu đáo để người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi di dời.

Các kiến nghị, thắc mắc đều được đại diện chính quyền và các đơn vị liên quan lắng nghe, ghi nhận và trao đổi cụ thể ngay tại hội trường. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, cơ quan chức năng đã trả lời rõ ràng, minh bạch; các trường hợp còn vướng mắc tiếp tục được hướng dẫn bổ sung hồ sơ, rà soát và sẽ có phản hồi chính thức theo quy định.