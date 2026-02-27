Danh sách chính thức 89 người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031

I. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01: Gồm các phường: Phong Phú, Phong Dinh, Phong Thái, Phong Điền.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 07 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 04 người.

II. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02: Gồm phường Phong Quảng và các xã: Quảng Điền, Đan Điền.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 06 người;

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 04 người.

III. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03: Gồm các phường: Hương Trà, Kim Trà và xã Bình Điền.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 05 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 03 người.

IV. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04: Gồm phường Phú Xuân.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 08 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 05 người.

V. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 05: Gồm các phường: Kim Long, Hương An, Hóa Châu.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 07 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 04 người.

VI. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06: Gồm các phường: Vỹ Dạ, Thuận Hóa.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 08 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 05 người.

VII. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 07: Gồm các phường: An Cựu, Thủy Xuân.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 05 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là: 03 người.

VIII. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 08: Gồm các phường Thuận An, Dương Nỗ, Mỹ Thượng.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 07 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 08 là: 04 người.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 09: Gồm các xã: Phú Vang, Phú Vinh, Phú Hồ.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 07 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 09 là: 04 người.

X. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10: Gồm các phường: Hương Thủy, Thanh Thủy, Phú Bài.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 07 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là: 04 người.

XI. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11: Gồm các xã: Phú Lộc, Hưng Lộc, Lộc An.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 07 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 11 là: 04 người.

XII. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12: Gồm các xã: Chân Mây - Lăng Cô, Vinh Lộc.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 05 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 12 là: 03 người.

XIII. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13: Gồm các xã: Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 05 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 13 là: 03 người.

XIV. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 14: Gồm các xã: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 05 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 14 là: 03 người.