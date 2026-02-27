  • Huế ngày nay Online
Danh sách chính thức 89 người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031

HNN.VN - Tổng cộng trong danh sách này có 89 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 14 đơn vị bầu cử.

I. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01: Gồm các phường: Phong Phú, Phong Dinh, Phong Thái, Phong Điền.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 07 người. 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 04 người.

 
 
 
 
 
 
 

 

II. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02: Gồm phường Phong Quảng và các : Quảng Điền, Đan Điền.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 06 người; 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 04 người.

 
 

 
 
 
 

 

III. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03: Gồm các phường: Hương Trà, Kim Trà và xã Bình Điền.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 05 người. 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 03 người.

 
 
 
 
 

 

IV. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04: Gồm phường Phú Xuân.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 08 người. 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 05 người.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 05: Gồm các phường: Kim Long, Hương An, Hóa Châu.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 07 người. 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 04 người.

 
 
 
 
 
 
 

 

VI. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06: Gồm các phường: Vỹ Dạ, Thuận Hóa.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 08 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 05 người.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

VII. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 07: Gồm các phường: An Cựu, Thủy Xuân.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 05 người. 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là: 03 người.

 
 
 
 
 

 

VIII. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 08: Gồm các phường Thuận An, Dương Nỗ, Mỹ Thượng.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 07 người. 

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 08 là: 04 người.

 
 
 
 
 

 
 

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 09: Gồm các xã: Phú Vang, Phú Vinh, Phú Hồ.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 07 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 09 là: 04 người.

 
 
 
 
 
 
 

 

X. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10: Gồm các phường: Hương Thủy, Thanh Thủy, Phú Bài.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 07 người.                                   

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là: 04 người.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

XI. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11: Gồm các xã: Phú Lộc, Hưng Lộc, Lộc An.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 07 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 11 là: 04 người.

 
 
 
 
 
 
 

 

XII. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12: Gồm các xã: Chân Mây - Lăng Cô, Vinh Lộc.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 05 người.  

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 12 là: 03 người.

 
 
 
 
 

 

XIII. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13: Gồm các xã: Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 05 người.          

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 13 là: 03 người.

 
 
 
 
 

 

XIV. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 14: Gồm các xã: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5.

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong danh sách này là: 05 người.

- Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số 14 là: 03 người.

 
 
 
 
 

