Nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ thành phố Huế hơn 175 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận 2 tỷ đồng do BIDV hỗ trợ

Tại buổi trao hỗ trợ, đại diện BIDV Chi nhánh thành phố Huế cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Huế đã chịu thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất của người dân. Chia sẻ với những khó khăn, mất mát của bà con, BIDV mong muốn chung tay cùng chính quyền địa phương góp phần hỗ trợ Nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, khoản kinh phí 2 tỷ đồng được trao tặng thể hiện trách nhiệm xã hội, sự đồng hành và cam kết của BIDV trong việc hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế Dương Đình Luân trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời và đầy nghĩa tình của BIDV đối với thành phố Huế. Đồng thời khẳng định, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần giúp địa phương và người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đã trao Chứng nhận “Tấm lòng vàng” nhằm ghi nhận nghĩa cử cao đẹp và trách nhiệm xã hội của BIDV trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025.

Theo số liệu từ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, đến nay thông qua kênh của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đã có nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ Nhân dân thành phố Huế hơn 175 tỷ đồng và hơn 1.000 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật dụng… khắc phục hậu quả thiên tai.