Mexico khẳng định đoàn kết với Cuba

Mexico gửi hàng viện trợ tới Cuba.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 9/2, Tổng thống Sheinbaum cho biết, Chính phủ Mexico đang chuẩn bị thêm các gói viện trợ lương thực và nhu yếu phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của người dân Cuba. Trước đó, ngày 8/2, Mexico đã điều 2 tàu hậu cần của Hải quân rời cảng Veracruz, vận chuyển 814 tấn hàng thiết yếu tới Cuba; đồng thời chuẩn bị thêm hơn 1.500 tấn sữa bột và đậu để chuyển giao trong thời gian tới.

Theo nhà lãnh đạo Mexico, các hoạt động này hoàn toàn mang tính nhân đạo, phù hợp truyền thống đoàn kết của Mexico và không gắn với bất kỳ điều kiện chính trị nào. Mexico đang tiến hành các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại hoạt động cung ứng dầu cho Cuba. Trong những năm gần đây, Mexico là một trong những nhà cung cấp dầu quan trọng cho Cuba, với tổng giá trị ước tính khoảng 1,5 tỷ USD giai đoạn 2023-2025, đặc biệt sau khi nguồn cung từ Venezuela bị gián đoạn.

https://nhandan.vn/mexico-khang-dinh-doan-ket-voi-cuba-post942563.html?gidzl=nBojTcrjkNV6eQHsRNE_Ty6dftTpSUruYlNpVoCbw7sCyA9u9N2zBzkdfNnpS-iit_B-UpQSuYmsQMsqTG