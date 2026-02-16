  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 28/02/2026 10:29

Giữ hồn biển trong Lễ hội Cầu ngư làng Thai Dương

HNN.VN - Sáng 28/2 (nhằm 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Đình làng Văn hóa Thai Dương, phường Thuận An, Lễ hội truyền thống Cầu ngư năm 2026 khai mạc trong không khí trang nghiêm, rộn ràng, thu hút đông đảo Nhân dân, bà con ngư dân và du khách tham dự.

Lắng nghe từ phía biểnNước mắm lú vượt “lũy tre làng”Từ tuân thủ pháp luật đến văn hóa nghề cáBảo tồn hải mã - "báu vật" của đại dương Mở lối tương lai

 Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng lễ hội

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế; đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện các ban, ngành thành phố, lãnh đạo phường Thuận An và các bô lão, tộc trưởng, con dân làng Thai Dương.

Làng Thai Dương là một trong những làng cổ vùng Thuận An, xuất hiện từ sau khi nhà Trần tiếp quản hai châu Ô, Lý thế kỷ XIV. Dưới triều Nguyễn, nơi đây được vua Thiệu Trị xếp vào một trong hai mươi thắng cảnh của Kinh thành Huế; vua Tự Đức ban tặng bức hoành phi bốn chữ “Văn - Vật - Danh - Hương”. Các di tích như Trấn Hải Đài, miếu Âm Linh cùng hệ thống đình làng cổ kính trở thành niềm tự hào của bao thế hệ cư dân miền biển.

Được tổ chức theo lệ “tam niên đáo lệ” vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu, Lễ hội Cầu ngư là sinh hoạt tín ngưỡng đặc sắc của ngư dân Thuận An, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, biển lặng sóng yên, ra khơi thuận buồm xuôi gió, đánh bắt bội thu.

Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức cung nghinh, tế lễ cổ truyền; phần hội sôi nổi với múa lân, hát bả trạo, diễn xướng dân gian, giao lưu văn nghệ… Điểm nhấn năm nay là nghi thức khởi lệnh làm trò trên bờ, dưới nước và xuất quân đánh cá vụ Nam. Sau hiệu lệnh của các bô lão, các hoạt động trình diễn tái hiện sinh động đời sống lao động, tinh thần đoàn kết của cư dân miền biển, tạo khí thế mới cho mùa biển.

Việc duy trì, tổ chức bài bản Lễ hội Cầu ngư không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa vùng biển Thuận An mà còn quảng bá hình ảnh Huế thân thiện, giàu bản sắc; gắn bảo tồn với phát triển du lịch bền vững. Ban điều hành làng và Ban tổ chức lễ hội kêu gọi con dân Thai Dương tiếp tục phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với vùng đất “Văn - Vật - Danh - Hương”.

Một số hình ảnh tại Lễ hội cầu Ngư:

 Tiết mục múa lân bắt đầu Lễ hội cầu Ngư
 Phần hát truyền thống cầu ngư
Đánh trống khởi lệnh bắt đầu phần làm trò
Thuyền bắt đầu ra khơi đánh cá 
 Thả mồi để dụ cá
 Đàn cá con tranh nhau thức ăn
 Quăng chài để bắt cá

 Gánh cá vào bờ
ĐỨC QUANG
 Từ khóa:
Giữ hồn biểnLễ hội Cầu ngưlàng Thai DươngThuận An
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bảo tồn hải mã - "báu vật" của đại dương

Dọc các vùng biển miền Trung, đặc biệt tại thành phố Huế, cá ngựa (hải mã) không chỉ là nguồn sinh kế phụ của nhiều ngư dân mà còn là chỉ dấu của một hệ sinh thái biển khỏe mạnh.

Bảo tồn hải mã - báu vật của đại dương
Trao tặng 50 triệu đồng cho Trường Tiểu học Phú Tân

Ngày 1/12, được sự ủy quyền của Báo Biên phòng và Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An, Hà Nội, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã trao tặng số tiền 50 triệu đồng cho Trường Tiểu học Phú Tân, phường Thuận An, thành phố Huế, để khắc phục hậu quả sau mưa lũ tháng 11/2025.

Trao tặng 50 triệu đồng cho Trường Tiểu học Phú Tân

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top