Giữ hồn biển trong Lễ hội Cầu ngư làng Thai Dương

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng lễ hội

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế; đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện các ban, ngành thành phố, lãnh đạo phường Thuận An và các bô lão, tộc trưởng, con dân làng Thai Dương.

Làng Thai Dương là một trong những làng cổ vùng Thuận An, xuất hiện từ sau khi nhà Trần tiếp quản hai châu Ô, Lý thế kỷ XIV. Dưới triều Nguyễn, nơi đây được vua Thiệu Trị xếp vào một trong hai mươi thắng cảnh của Kinh thành Huế; vua Tự Đức ban tặng bức hoành phi bốn chữ “Văn - Vật - Danh - Hương”. Các di tích như Trấn Hải Đài, miếu Âm Linh cùng hệ thống đình làng cổ kính trở thành niềm tự hào của bao thế hệ cư dân miền biển.

Được tổ chức theo lệ “tam niên đáo lệ” vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu, Lễ hội Cầu ngư là sinh hoạt tín ngưỡng đặc sắc của ngư dân Thuận An, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, biển lặng sóng yên, ra khơi thuận buồm xuôi gió, đánh bắt bội thu.

Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức cung nghinh, tế lễ cổ truyền; phần hội sôi nổi với múa lân, hát bả trạo, diễn xướng dân gian, giao lưu văn nghệ… Điểm nhấn năm nay là nghi thức khởi lệnh làm trò trên bờ, dưới nước và xuất quân đánh cá vụ Nam. Sau hiệu lệnh của các bô lão, các hoạt động trình diễn tái hiện sinh động đời sống lao động, tinh thần đoàn kết của cư dân miền biển, tạo khí thế mới cho mùa biển.

Việc duy trì, tổ chức bài bản Lễ hội Cầu ngư không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa vùng biển Thuận An mà còn quảng bá hình ảnh Huế thân thiện, giàu bản sắc; gắn bảo tồn với phát triển du lịch bền vững. Ban điều hành làng và Ban tổ chức lễ hội kêu gọi con dân Thai Dương tiếp tục phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với vùng đất “Văn - Vật - Danh - Hương”.

Một số hình ảnh tại Lễ hội cầu Ngư:

Tiết mục múa lân bắt đầu Lễ hội cầu Ngư

Phần hát truyền thống cầu ngư

Đánh trống khởi lệnh bắt đầu phần làm trò

Thuyền bắt đầu ra khơi đánh cá

Thả mồi để dụ cá

Đàn cá con tranh nhau thức ăn

Quăng chài để bắt cá