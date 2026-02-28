350% và bước chuyển của du lịch Huế

Khách đến Huế du lịch trong ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Hữu Phúc

Như Huế ngày nay đã thông tin, trong 9 ngày, từ ngày 14/2 đến ngày 22/2/2026 (từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày mùng 6 tết Nguyên đán Bính Ngọ), tổng lượng khách đến thành phố Huế ước đạt hơn 523.600 lượt, tăng 245% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 249.260 lượt, tăng 219%; khách nội địa ước đạt hơn 274.370 lượt, tăng 273% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.121 tỷ đồng, tăng 350% so với cùng kỳ. Khách lưu trú ước đạt 113.632 lượt, tăng 58% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 54.190 lượt, tăng 38%; khách nội địa ước đạt gần 59.440 lượt, tăng 81% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng lưu trú ước đạt 78%.

Những con số này không chỉ mang ý nghĩa khởi sắc đầu năm mà còn gợi mở một câu chuyện đáng bàn về sự chuyển mình của du lịch Cố đô Huế.

Trước hết, một chi tiết rất đáng chú ý là tốc độ tăng doanh thu trong mùa Tết năm nay cao hơn nhiều so với tốc độ tăng lượng khách.

Nếu chỉ đông hơn mà chi tiêu không thay đổi, tỷ lệ tăng doanh thu khó có thể đạt tới 350%. Điều đó cho thấy một chuyển động rất tích cực: Mức chi tiêu bình quân trên mỗi lượt khách đến Huế đã được cải thiện so với trước đây. Nói cách khác, Huế không chỉ thu hút thêm du khách mà còn tạo được lý do để họ ở lại lâu hơn, sử dụng nhiều dịch vụ hơn và sẵn sàng chi trả cao hơn cho trải nghiệm của mình. Đây mới là điểm cốt lõi của tăng trưởng bền vững.

Việc có gần 250.000 lượt khách quốc tế đến Huế trong 9 ngày Tết cũng là con số đáng suy nghĩ. Khách quốc tế chiếm gần một nửa tổng lượng khách, cho thấy thị trường nội nhập (inbound) đang phục hồi rõ nét.

Huế - vốn được biết đến với hình ảnh trầm mặc, cổ kính đã chứng minh rằng, di sản nếu được tổ chức và làm mới bằng các hoạt động lễ hội, trình diễn, trải nghiệm văn hóa, vẫn có sức hút mạnh mẽ ngay cả trong dịp cao điểm như Tết.

Tăng trưởng 350% vì thế không chỉ là sự cộng hưởng của nhu cầu du xuân mà còn phản ánh năng lực tổ chức điểm đến. Từ công tác chuẩn bị sản phẩm, truyền thông, đón khách đến việc đảm bảo công suất phòng đạt 78%. Tóm lại, đó là cả một chuỗi vận hành nhịp nhàng phía sau những con số.

Du lịch Huế trong nhiều năm qua luôn đối diện với thách thức giữ chân du khách ở lại qua đêm. Việc khách lưu trú mùa Tết này đạt hơn 113.000 lượt, tăng 58% so với cùng kỳ, cho thấy bài toán này bước đầu đã có lời giải. Khi du khách ở lại qua đêm, thì chi tiêu cho lưu trú, ẩm thực và dịch vụ sẽ gia tăng, qua đó tạo ra giá trị kinh tế lớn hơn cho địa phương so với những chuyến ghé thăm ngắn ngủi.

Tuy nhiên, tăng trưởng cao cũng là một phép thử đối với du lịch Huế. Lượng khách tăng nhanh tạo áp lực lên hạ tầng, nhân lực và chất lượng dịch vụ. Di sản - tài sản quý giá nhất của Huế cần được khai thác khéo léo để tránh quá tải. Nếu chỉ chạy theo con số, du lịch có thể tự làm mòn lợi thế của mình.

Lượng khách đến Huế tăng đột biến và doanh thu từ du lịch tăng đến 350% so với cùng kỳ là tín hiệu vui. Nhưng hơn thế, đó là dấu hiệu cho thấy du lịch Huế đang bước sang một giai đoạn mới, nơi giá trị chi tiêu, chất lượng trải nghiệm và thời gian lưu trú được đặt lên hàng đầu.

Nếu duy trì được nhịp tăng từ cú hích doanh thu 350% so với cùng kỳ trong suốt năm, đồng thời tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và giữ vững hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, Huế không chỉ đông khách vào dịp lễ hội mà còn có thể hình thành một chu kỳ tăng trưởng ổn định, bền vững hơn trong tương lai.