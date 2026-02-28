Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho ngày hội toàn dân

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế (chủ trì) kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử tại xã Nam Đông

Giữ vững an ninh từ cơ sở

Trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán năm nay, hình ảnh lực lượng công an xã Phú Hồ thường xuyên tuần tra tại các điểm niêm yết danh sách cử tri đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương. Đặc biệt vào ban đêm, Công an xã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức ra quân, tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc và dấu hiệu liên quan đến an ninh, an toàn danh sách cử tri.

Trung tá Lê Thanh Bình, Trưởng Công an xã Phú Hồ thông tin, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra vào ngày 15/3 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, diễn ra sau thời điểm tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Dự báo tình hình từ nay đến ngày bầu cử, các thế lực thù địch và các đối tượng xấu sẽ tổ chức nhiều hoạt động chống phá với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm.

Để đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử, Công an xã Phú Hồ đã tăng cường công tác tuần tra nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tại 14 điểm niêm yết danh sách cử tri. Mục tiêu cao nhất là không để xảy ra các hành vi phá hoại, gạch xóa hoặc làm hư hỏng danh sách cử tri trên địa bàn.

Song song với đó, lực lượng chức năng còn chủ động rà soát, lập danh sách và quản lý chặt các đối tượng trọng điểm, các trường hợp có biểu hiện thường xuyên gây mất trật tự xã hội trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, quản lý đối tượng từ sớm, từ xa. Qua đó, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Không riêng xã Phú Hồ, thời gian qua, lực lượng công an tại 40 xã, phường trên địa bàn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ dân phố triển khai nhiều phần việc quan trọng. Cán bộ công an cùng tổ trưởng dân phố trực tiếp đến từng hộ dân, rà soát, đối chiếu thông tin cử tri, kịp thời cập nhật, điều chỉnh các trường hợp biến động. Qua đó, bảo đảm quyền bầu cử của công dân được thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng quy định.

Tăng tốc trước ngày bầu cử

Trong tháng 2/2026, Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công an TP. Huế đã trực tiếp làm việc tại nhiều địa phương, như phường Hương Thủy, các xã Chân Mây - Lăng Cô, Lộc An, Vinh Lộc và Nam Đông.

Tại các địa bàn, đoàn công tác làm việc với Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử và lực lượng công an cơ sở, nghe báo cáo tiến độ triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự; công tác nắm tình hình địa bàn, bảo vệ nhân sự; bảo đảm an toàn tại các điểm niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử và công tác chuẩn bị tại các khu vực bỏ phiếu.

Qua đánh giá sơ bộ, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố cơ bản được giữ vững, tạo môi trường ổn định, an toàn trước thềm bầu cử. Tuy nhiên, thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, khối lượng công việc lớn, trong khi yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, đòi hỏi sự tập trung tối đa của các lực lượng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế nhấn mạnh, lực lượng công an cần triển khai quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử. Trong đó, trọng tâm là chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Song song với việc huy động lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử…, lực lượng công an tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tăng cường quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú; siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đẩy mạnh kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại các điểm bầu cử; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn nhất để cử tri thực hiện quyền bầu cử.