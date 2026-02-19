Trí thức trẻ cùng sáng tạo và hội nhập quốc tế

  • Huế ngày nay Online
HNN - Thành phố Huế luôn xác định phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trẻ là động lực quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hợp tác quốc tế và thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập.

 Trí thức trẻ Huế đam mê với nghiên cứu khoa học công nghệ

Tạo môi trường, khơi gợi sức trẻ

 Ông Trần Như Đăng Tuyên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế cho rằng, nguồn nhân lực trí thức trẻ chất lượng cao là lực lượng nòng cốt - “chìa khóa vàng” để Huế phát triển và hội nhập quốc tế. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Những năm gần đây, thành phố Huế không ngừng mở rộng các hoạt động hội nhập quốc tế trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và chuyển đổi số. Trong tiến trình đó, trí thức trẻ vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là lực lượng trực tiếp tham gia, góp phần tạo nên những giá trị mới cho địa phương.

Diễn đàn “Phát huy tiềm lực, trí tuệ của trí thức trẻ Huế trong hội nhập quốc tế” tổ chức mới đây càng khẳng định trí thức trẻ Huế luôn quan tâm sâu sắc đến các vấn đề hội nhập và phát triển. Qua đó, còn khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân. Diễn đàn còn là dịp để các nhà khoa học, giảng viên, nhà ngoại giao, thanh niên ưu tú... truyền cảm hứng mạnh mẽ về khát vọng lập thân, lập nghiệp và cống hiến cho quê hương.

Võ Trần Minh Thư, học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng chia sẻ, ngoài nỗ lực trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội, em còn đam mê sân chơi nghiên cứu khoa học và đã gặt hái nhiều thành tích cao. Cùng bạn học đạt giải Đặc biệt tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố Huế lần thứ 18 (năm 2025), giải Tư Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2024 - 2025 và vinh dự được giao các nhiệm vụ “đầu tàu”, nhưng em không lấy đó để "thỏa mãn" mà xem đó là nguồn động lực để tiếp tục học tập, rèn luyện và cống hiến.

Giúp trí thức trẻ tự tin hội nhập

Là sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Hoàng Bảo Khánh cùng các bạn đồng môn tích cực tham gia thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa học. Theo Khánh, tham gia nghiên cứu sáng tạo là cách giúp sinh viên tiếp cận tri thức mới, phương pháp nghiên cứu tiên tiến và các mạng lưới học thuật toàn cầu. Điều quan trọng hơn, quá trình này còn giúp biến những kiến thức, kết quả nghiên cứu sáng tạo thành giá trị thực tiễn phục vụ Huế phát triển.

Với mong muốn đưa trí thức trẻ Huế thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong hội nhập quốc tế, các sở, ngành như Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Đoàn Thanh niên, các trường đại học... tích cực phối hợp triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực. Bà Trần Thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở KH&CN cho biết, thời gian qua, thông qua các hội nghị, lớp tập huấn về hội nhập và hợp tác quốc tế trong khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chuyển đổi số…, đội ngũ cán bộ, nhà khoa học và trí thức trẻ được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia sâu hơn vào các hoạt động hợp tác quốc tế.

Sở Ngoại vụ đóng vai trò cầu nối trong công tác đối ngoại địa phương, hỗ trợ mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tạo điều kiện để các tổ chức khoa học, cơ sở giáo dục và trí thức trẻ của Huế tiếp cận các đối tác nước ngoài, các chương trình trao đổi học thuật, nghiên cứu và đào tạo quốc tế. Việc gắn kết chặt chẽ giữa đối ngoại và khoa học công nghệ đã góp phần mở ra nhiều cơ hội mới cho lực lượng trí thức trẻ.

Hội nhập quốc tế cũng đặt ra không ít thách thức cho trí thức trẻ, từ hạn chế về ngoại ngữ, kỹ năng mềm đến năng lực nghiên cứu và khả năng thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ. Với vai trò đào tạo, Đại học Huế và các trường thành viên không ngừng mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên và triển khai các chương trình đào tạo liên kết. Đây là môi trường thuận lợi để sinh viên - những trí thức trẻ tương lai - hình thành tư duy toàn cầu, kỹ năng làm việc đa văn hóa và năng lực thích ứng với môi trường quốc tế.

Bài, ảnh: Hoài Nguyên
