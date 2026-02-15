“Áp lực lớn nhất đến từ chính mình”

NTK Phan Huy (phải) và stylist Steven Đoàn cùng người mẫu trình diễn tại Haute Couture Week.

Khi giới thiệu các bộ sưu tập của mình bên cạnh những huyền thoại couture cùng các thương hiệu hàng đầu thế giới, Huy không khỏi cảm thấy áp lực trước vinh dự lớn lao ấy. Tuy nhiên, điều khiến Huy trăn trở nhất chính là các thiết kế, là từng bộ sưu tập và những giá trị mong muốn mang đến cho thế giới trong chặng đường tiếp theo. Với Huy, áp lực đó không phải gánh nặng, mà trở thành động lực để bản thân không ngừng nỗ lực, hoàn thiện và học hỏi mỗi ngày.

“Tự hào - Tinh hoa - Khiêm nhường” là ba cảm xúc Huy dành trọn cho bộ sưu tập lần này.

Trước hết là “Tự hào” - niềm vinh dự khi lần đầu tiên một đại diện Việt Nam góp mặt trong lịch trình chính thức của Paris Haute Couture Week, sánh vai cùng những thương hiệu hàng đầu thế giới.

“Tinh hoa” là những giá trị được chắt lọc từ lao động thủ công, từ đôi tay tài hoa và những ý tưởng bắt nguồn từ vẻ đẹp, bản sắc văn hóa Việt Nam được Huy gửi gắm vào từng thiết kế.

“Khiêm nhường” - tinh thần học hỏi, nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Là một nhà thiết kế trẻ, điều Huy luôn theo đuổi chính là sự cầu thị và khát khao phát triển để bản thân và thương hiệu ngày càng trưởng thành trên hành trình sáng tạo của mình.

-Haute Couture - sự kiện thời trang cao cấp độc quyền - nơi mỗi bộ trang phục đều thực hiện thủ công, độc bản và chính xác đến từng milimet. Thách thức lớn nhất mà anh và đội ngũ phải đối mặt là gì?

Thực hiện một bộ sưu tập để trình diễn tại Haute Couture Week đi kèm với rất nhiều thách thức. Trước hết, Haute Couture có nguồn gốc từ Pháp và luôn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật may đo, cấu trúc và độ hoàn thiện. Dù những người thợ Việt Nam ham học hỏi, nỗ lực không ngừng, đội ngũ của Phan Huy phải dành rất nhiều thời gian nghiên cứu, thử nghiệm để các thiết kế đạt được chất lượng và chuẩn mực đúng tinh thần “Haute Couture”.

Bên cạnh đó là bài toán vận chuyển. Nhiều thiết kế có kích thước lớn hoặc được dựng phom kỳ công, đòi hỏi quy trình đóng gói đặc biệt để đảm bảo trang phục được giữ gìn trọn vẹn trong quá trình đến kinh đô thời trang thế giới.

Cuối cùng, việc tổ có chức một show diễn Haute Couture cũng yêu cầu đáp ứng chuẩn mực nghiêm ngặt về sản xuất, điều phối và model casting. Khi ekip làm việc từ xa, quá trình phối hợp và tổ chức càng trở nên phức tạp, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ ở mọi khâu.

Một thiết kế trong bộ sưu tập "Cành vàng lá ngọc".

-Không chỉ “Cành vàng lá ngọc” tại Paris Haute Couture Week Xuân - Hè 2026, trước đó, “Afterglow at Tam Giang Lagoon” cũng để lại nhiều dấu ấn. Huế bồi đắp cho anh những gì trong tư duy và cảm xúc sáng tạo?

Với Huy, mỗi bộ sưu tập đều bắt nguồn từ chính cảm xúc cá nhân. Huy tin rằng, thời trang cũng là một loại hình nghệ thuật, và giá trị cao nhất của nghệ thuật là khi tác phẩm có thể chạm đến cảm xúc người xem. Vì vậy, trong từng thiết kế, Huy luôn đặt vào đó những cảm xúc chân thật nhất của mình.

Đó là ký ức tuổi thơ, là hành trình trưởng thành, là những năm tháng gắn bó với Huế và Quảng Trị, vùng đất đã nuôi dưỡng tâm hồn và thẩm mỹ của Huy. Những hình ảnh thân quen, khoảnh khắc bình dị mà Huy từng chứng kiến trong suốt tuổi thơ và quãng thời gian học tập tại Huế chính là nguồn cảm hứng sâu sắc được chuyển hóa thành ngôn ngữ thiết kế, mang theo vẻ đẹp mà Huy đã tận mắt trải nghiệm.

Điều Huy luôn tin tưởng là làm mọi thứ bằng tình yêu và sự chân thành. Khi cảm xúc được đặt đúng chỗ, những giá trị văn hóa hay ý tưởng được đưa vào bộ sưu tập sẽ tự nhiên chạm đến khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ.

NTK Phan Huy tên đầy đủ là Phan Nguyễn Nguyên Huy, sinh năm 1999 tại Quảng Trị. Sau khi học chuyên Tin tại Trường THPT chuyên Quốc Học, anh thi vào khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh và tốt nghiệp thủ khoa đầu ra năm 2023. Các thiết kế của anh được nhiều nghệ sĩ quốc tế lựa chọn trong các sự kiện lớn.

-Theo anh, người trẻ hôm nay có lợi thế gì khi khai thác di sản dân tộc làm chất liệu sáng tạo, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh gay gắt của ngành công nghiệp thời trang?

Huy tin rằng, người trẻ hôm nay sở hữu rất nhiều lợi thế. Trước hết, họ có khả năng nhìn di sản văn hóa bằng một góc nhìn mới mẻ, trẻ trung và đầy sáng tạo, một cách tiếp cận vừa kế thừa, vừa đổi mới và phát huy những giá trị truyền thống.

Thứ hai, trong bối cảnh thế giới phẳng và hội nhập toàn cầu, khi bước ra quốc tế, điều quan trọng là hiểu rõ mình là ai và mình mang đến điều gì. Đó là DNA, là tư duy và bản sắc riêng của mỗi cá nhân.

Đặc biệt, Việt Nam sở hữu một kho tàng di sản văn hóa phong phú và đồ sộ. Đó là lợi thế lớn mà cha ông đã để lại cho thế hệ trẻ. Nếu biết khai thác và phát triển đúng cách, người trẻ hoàn toàn có thể mang những giá trị ấy ra thế giới, tạo nên dấu ấn riêng cho hành trình của mình.

NTK trẻ Phan Huy chuẩn bị ở hậu trường trước giờ biểu diễn.

-Lớn lên ở miền Trung, nơi không phải trung tâm thời trang của đất nước, vậy động lực nào giúp anh theo đuổi con đường sáng tạo, khẳng định bản sắc giữa một ngành nghề đầy khắc nghiệt?

Huy cho rằng, động lực lớn nhất của mình là tình yêu thuần khiết dành cho thời trang.

Chính niềm đam mê mộc mạc ấy thôi thúc Huy vào TP. Hồ Chí Minh, bắt đầu hành trình học tập, làm việc nghiêm túc. Qua từng giai đoạn, Huy tích lũy kinh nghiệm cùng những vốn quý cho bản thân, để có thể đứng vững và cạnh tranh trong một ngành nghề đầy thử thách, khốc liệt.

Thật ra, Huy hiếm khi để mình bị tác động bởi những áp lực từ bên ngoài. Vì vậy, Huy nghĩ áp lực lớn nhất luôn đến từ chính bản thân. Đó là mong muốn được làm tốt hơn mỗi ngày, được thực sự yêu những gì mình tạo ra. Và khi mang những thiết kế ấy đến với thế giới, điều còn lại là niềm tự hào rằng mình đã nỗ lực hết sức để góp một phần giá trị và vẻ đẹp cho cuộc đời theo cách tốt nhất có thể.

-Nếu gửi một thông điệp tới những người trẻ đang nuôi dưỡng ước mơ sáng tạo nhưng còn do dự và hoài nghi, anh muốn nói điều gì từ chính trải nghiệm của chính mình?

Nếu gửi một lời khuyên đến người trẻ, Huy tin rằng khi muốn theo đuổi bất kỳ điều gì, hãy làm bằng cả trái tim và lý trí. Đó là sự cân bằng rất quan trọng.

Trong lĩnh vực nghệ thuật hay thời trang, Huy luôn giữ cho mình một tâm hồn đủ hồn nhiên để thả mình theo cảm xúc sáng tạo. Nhưng đồng thời, Huy cũng cần sự lý trí để xây dựng chiến lược học tập, định hướng con đường làm nghề và phát triển thương hiệu một cách bền vững.

Vì vậy, nếu bạn đã có những ước mơ đầu tiên, hãy bắt đầu bằng trái tim. Nhưng trên hành trình ấy, đừng quên dùng lý trí để tìm ra phương pháp học hỏi và con đường phù hợp nhất, để tiến gần hơn đến nghề nghiệp mà mình mong muốn.

Cảm ơn anh và chúc anh luôn thăng hoa trong hành trình sáng tạo!