  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 13/11/2025 17:58

UNIQLO Việt Nam trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ TP. Huế

HNN.VN - Ngày 13/11, tại Hội trường tầng 2 - Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Quỹ Hy vọng phối hợp cùng Công ty UNIQLO Việt Nam tổ chức chương trình “Trao quà hỗ trợ bệnh nhi ung thư bị ảnh hưởng lũ lụt”, nhằm động viên, sẻ chia khó khăn cùng các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.

Nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ Huế khắc phục hậu quả mưa lũ Trao 200 suất quà cho bà con vùng lũ xã Đan Điền, Quảng Điền

 Trao quà cho các bệnh nhi tại BVTW Huế. Ảnh: T. Hiển

Tham dự chương trình, về phía Quỹ Hy vọng có sự hiện diện của ông Phạm Anh Minh, Quản lý chiến lược dự án; về phía Công ty UNIQLO Việt Nam có ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO và đại diện BVTW Huế.

Trong khuôn khổ chương trình, 100 phần quà và hỗ trợ tiền mặt đã được trao tận tay 100 bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi Ung bướu - Huyết học - Ghép tủy.

Phát biểu tại chương trình, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam bày tỏ niềm xúc động khi được đồng hành cùng BVTW Huế trong hoạt động ý nghĩa này, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là trẻ em đang điều trị bệnh hiểm nghèo.

Chiều cùng ngày, Quỹ Hy vọng và UNIQLO Việt Nam đến thăm và trao tặng Trường Tiểu học Thủy Biều, phường Thủy Xuân 342 triệu đồng hỗ trợ nhà trường khắc phục bão lũ. Đây là một trong những ngôi trường nằm ở vùng thấp trũng và ngập sâu, gây thiệt hại lớn trên địa bàn TP. Huế.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
trao quàbệnh việnuniqlo
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 13/11, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh tiếp Đoàn công tác của Công ty CP Đầu tư IMG Huế do ông Phạm Ngọc Tùng - Tổng Giám đốc IMG làm trưởng đoàn trao tặng 200 triệu đồng; doanh nhân Lê Xuân Hoàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hệ thống khám chữa bệnh đa khoa Sài Gòn trao tặng 300 triệu đồng hỗ trợ nhằm giúp người dân thành phố Huế khắc phục thiệt hại do đợt lũ lụt vừa qua.

Nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ Huế khắc phục hậu quả mưa lũ
Hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động thành phố Huế bị ảnh hưởng lũ lụt

Sáng 10/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) thành phố Huế bị ảnh hưởng nặng nề do đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2025.

Hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động thành phố Huế bị ảnh hưởng lũ lụt
Trao tặng hơn 470 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng mưa lũ và lực lượng chức năng cơ sở

Từ ngày 5 đến 8/11, nhóm anh em thân hữu Hội đồng hương Huế ở Bảo Lộc và Trung tâm tiệc cưới Cường Vy - Bảo Lộc, Lâm Đồng đã tổ chức chuyến hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ và người dân có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng cứu hộ, cứu nạn, trường học trên địa bàn TP. Huế.

Trao tặng hơn 470 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng mưa lũ và lực lượng chức năng cơ sở

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top