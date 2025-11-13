UNIQLO Việt Nam trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ TP. Huế

Trao quà cho các bệnh nhi tại BVTW Huế. Ảnh: T. Hiển

Tham dự chương trình, về phía Quỹ Hy vọng có sự hiện diện của ông Phạm Anh Minh, Quản lý chiến lược dự án; về phía Công ty UNIQLO Việt Nam có ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO và đại diện BVTW Huế.

Trong khuôn khổ chương trình, 100 phần quà và hỗ trợ tiền mặt đã được trao tận tay 100 bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi Ung bướu - Huyết học - Ghép tủy.

Phát biểu tại chương trình, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam bày tỏ niềm xúc động khi được đồng hành cùng BVTW Huế trong hoạt động ý nghĩa này, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là trẻ em đang điều trị bệnh hiểm nghèo.

Chiều cùng ngày, Quỹ Hy vọng và UNIQLO Việt Nam đến thăm và trao tặng Trường Tiểu học Thủy Biều, phường Thủy Xuân 342 triệu đồng hỗ trợ nhà trường khắc phục bão lũ. Đây là một trong những ngôi trường nằm ở vùng thấp trũng và ngập sâu, gây thiệt hại lớn trên địa bàn TP. Huế.