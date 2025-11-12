Thanh Hóa hỗ trợ Huế 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Lãnh đạo thành phố Huế tiếp nhận 3 tỷ đồng từ lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại do mưa lũ, thiên tai gây ra tại TP. Huế trong thời gian vừa qua. Đồng thời khẳng định, tình cảm và sự hỗ trợ này thể hiện tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa hướng về đồng bào miền Trung, góp phần giúp Nhân dân TP. Huế sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, sinh hoạt sau thiên tai.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với Nhân dân TP. Huế. Đồng thời cho biết, thành phố đã và đang tập trung huy động các lực lượng để khắc phục hậu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường, chăm lo đời sống Nhân dân, sớm đưa các hoạt động sinh hoạt và sản xuất trở lại bình thường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời từ tỉnh Thanh Hóa

“Nguồn hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa là sự động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để Huế tiếp tục vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển bền vững. TP. Huế sẽ phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, đúng mục đích, kịp thời đến các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống”, ông Phạm Đức Tiến nhấn mạnh.

Cùng ngày, Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân Huế tại TP. Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm hỏi, hỗ trợ các phần quà cho người dân TP. Huế chịu ảnh hưởng của lũ lụt vừa qua với tổng kinh phí 200 triệu đồng.

CLB Doanh nhân Huế tại TP. Hồ Chí Minh trao quà hỗ trợ Nhân dân TP. Huế thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

Theo anh Trương Như Mùi, Phó Chủ tịch Thường trực CLB Doanh nhân Huế tại TP. Hồ Chí Minh, ngay sau khi cơn lũ đi qua, ban chấp hành CLB đã triển khai kêu gọi các hội viên, bạn bè, đối tác cùng hỗ trợ một phần kinh phí giúp đỡ quê hương. Sắp tới, CLB tổ chức giải Pickleball để tiếp tục kêu gọi sự đồng hành của cộng đồng doanh nhân Huế tại TP. Hồ Chí Minh cùng chung tay. Mỗi phần quà tuy không lớn nhưng hy vọng sẽ phần nào giúp đỡ bà con sớm ổn định cuộc sống.