  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 02/12/2025 18:21

Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Huế tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu

HNN.VN - Chiều 2/12, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh có buổi tiếp và làm việc với Tổ chức ISET (Hoa Kỳ) do ông Michael Michael Szönyi, Giám đốc Liên minh Khả năng Chống chịu với biến đổi khí hậu (BĐKH), Quỹ Z Zurich và bà Karen Mac Clune, Giám đốc điều hành ISET tại Hoa Kỳ làm trưởng đoàn.

Kiểm soát hồ đập, cảnh báo thiên tai bằng công nghệ sốWHO kêu gọi 1,5 tỷ USD giải quyết khủng hoảng y tế toàn cầu chưa từng cóChâu Á - Thái Bình Dương: Đảm bảo tương lai an toàn cho các cộng đồng dễ bị tổn thươngPhê duyệt 70 triệu USD hỗ trợ các dự án của FAO tại 28 quốc giaChâu Á - Thái Bình Dương: ADB ký cam kết mới giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượngThu hẹp khoảng cách kỹ thuật số ở châu Á - Thái Bình Dương

Tại buổi làm việc, ông Michael Michael Szönyi đã giới thiệu về tầm nhìn và kế hoạch của Quỹ Z Zurich trong Chương trình toàn cầu về Tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và BĐKH đến năm 2027 và tầm nhìn đến năm 2030; trao đổi về các thách thức và ưu tiên của thành phố Huế trong lĩnh vực phòng chống thiên tai (PCTT) và ứng phó với BĐKH, phát triển bền vững; phối hợp với thành phố xây dựng và triển khai các đề xuất kêu gọi tài trợ mới trong lĩnh vực PCTT và ứng phó với BĐKH.

 Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn 

Giai đoạn từ tháng 9/2022 đến năm 2025, Tổ chức ISET phối hợp với Chi cục Thủy lợi và BĐKH thành phố triển khai các dự án liên quan đến tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và BĐKH cho cộng đồng. Qua đó, Quỹ Z Zurich và Tổ chức ISET đã quan tâm, hỗ trợ triển khai các dự án tại thành phố Huế nhằm triển khai giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và BĐKH. Các dự án đã góp phần tăng cường năng lực của chính quyền địa phương cấp xã và đội xung kích phòng chống thiên tai hỗ trợ cộng đồng trong ứng phó; cải thiện hiệu quả công tác cảnh báo lũ sớm...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh chân thành cám ơn sự hỗ trợ của Quỹ Z Zurich, ISET giúp giảm nhẹ thiên tai qua dự án. Đồng thời, khẳng định trước diễn biến thiên tai ngày càng khốc liệt, dị thường, công tác PCTT tại thành phố đứng trước những khó khăn, thách thức, đòi hỏi cần có sự chung tay, góp sức, sự quan tâm của toàn xã hội, trong đó có dự án ISET.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đề nghị Quỹ Z Zurich, ISET tiếp tục quan tâm hỗ trợ thực hiện tích hợp rủi ro thiên tai vào công tác quy hoạch phát triển đô thị; cải thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác PCTT hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc vận hành hồ chứa, giám sát ngập lụt. Xây dựng kế hoạch PCTT, ứng phó với bão, lũ, nắng nóng cực đoan. Tiếp tục đầu tư mạnh cho mạng lưới quan trắc, cảnh báo bão, lũ như: trạm đo mưa, mực nước, nhiệt độ, tốc độ gió (cả về trang thiết bị và công nghệ phân tích dữ liệu theo thời gian thực).

Cùng với đó, tăng cường nguồn lực cho cơ sở (xã, phường), lực lượng PCTT tại chỗ, phương tiện, ca nô, thiết bị phù hợp; tiếp tục tổ chức diễn tập PCTT định kỳ, tăng tính phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương. Đồng thời, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng mạng lưới cảnh báo từ thôn xóm, đưa thông tin sớm, dễ hiểu.

THÁI BÌNH
 Từ khóa:
tổ chức ISETHoa KỳHoàng Hải Minhbiến đổi khí hậuthiên tai
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bài học từ “tự quản tại chỗ”

Qua các đợt mưa lũ cuối tháng 10 và trung tuần tháng 11/2025 cho thấy, nhiều người dân, đặc biệt ở vùng thấp trũng, vẫn chủ quan đến mức đáng lo ngại. Hệ quả đau lòng là những thiệt hại về người liên tiếp xảy ra, dù ngành chức năng đã liên tục cảnh báo. Những mất mát ấy là lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng, mỗi mùa mưa lũ đến, ý thức tự bảo vệ mình phải được đặt lên hàng đầu.

Bài học từ “tự quản tại chỗ”
Kỹ năng sinh tồn

Mới đây, khi Huế oằn mình chống chọi với những cơn lũ lịch sử, nhiều sự hỗ trợ quý giá đã kịp đến với Huế, bằng gạo, mỳ tôm, nước uống, tiền mặt… Riêng chính phủ Liên bang Nga đã viện trợ khẩn cấp cho Huế 30 tấn hàng cứu trợ.

Kỹ năng sinh tồn
Bà Phan Thùy Dương được bổ nhiệm chức Trưởng Thi hành án dân sự TP. Huế

Ngày 25/11, Cục quản lý Thi hành án dân sự (THADS) - Bộ Tư pháp tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng THADS thành phố Huế. Dự và trao quyết định bổ nhiệm có Cục trưởng Cục quản lý THADS Nguyễn Thắng Lợi; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh; UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn.

Bà Phan Thùy Dương được bổ nhiệm chức Trưởng Thi hành án dân sự TP Huế
MB hỗ trợ Huế 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều 24/11, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố đã tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ do Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) hỗ trợ.

MB hỗ trợ Huế 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top