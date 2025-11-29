Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Huế tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu

Tại buổi làm việc, ông Michael Michael Szönyi đã giới thiệu về tầm nhìn và kế hoạch của Quỹ Z Zurich trong Chương trình toàn cầu về Tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và BĐKH đến năm 2027 và tầm nhìn đến năm 2030; trao đổi về các thách thức và ưu tiên của thành phố Huế trong lĩnh vực phòng chống thiên tai (PCTT) và ứng phó với BĐKH, phát triển bền vững; phối hợp với thành phố xây dựng và triển khai các đề xuất kêu gọi tài trợ mới trong lĩnh vực PCTT và ứng phó với BĐKH.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn

Giai đoạn từ tháng 9/2022 đến năm 2025, Tổ chức ISET phối hợp với Chi cục Thủy lợi và BĐKH thành phố triển khai các dự án liên quan đến tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và BĐKH cho cộng đồng. Qua đó, Quỹ Z Zurich và Tổ chức ISET đã quan tâm, hỗ trợ triển khai các dự án tại thành phố Huế nhằm triển khai giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và BĐKH. Các dự án đã góp phần tăng cường năng lực của chính quyền địa phương cấp xã và đội xung kích phòng chống thiên tai hỗ trợ cộng đồng trong ứng phó; cải thiện hiệu quả công tác cảnh báo lũ sớm...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh chân thành cám ơn sự hỗ trợ của Quỹ Z Zurich, ISET giúp giảm nhẹ thiên tai qua dự án. Đồng thời, khẳng định trước diễn biến thiên tai ngày càng khốc liệt, dị thường, công tác PCTT tại thành phố đứng trước những khó khăn, thách thức, đòi hỏi cần có sự chung tay, góp sức, sự quan tâm của toàn xã hội, trong đó có dự án ISET.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đề nghị Quỹ Z Zurich, ISET tiếp tục quan tâm hỗ trợ thực hiện tích hợp rủi ro thiên tai vào công tác quy hoạch phát triển đô thị; cải thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác PCTT hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc vận hành hồ chứa, giám sát ngập lụt. Xây dựng kế hoạch PCTT, ứng phó với bão, lũ, nắng nóng cực đoan. Tiếp tục đầu tư mạnh cho mạng lưới quan trắc, cảnh báo bão, lũ như: trạm đo mưa, mực nước, nhiệt độ, tốc độ gió (cả về trang thiết bị và công nghệ phân tích dữ liệu theo thời gian thực).

Cùng với đó, tăng cường nguồn lực cho cơ sở (xã, phường), lực lượng PCTT tại chỗ, phương tiện, ca nô, thiết bị phù hợp; tiếp tục tổ chức diễn tập PCTT định kỳ, tăng tính phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương. Đồng thời, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng mạng lưới cảnh báo từ thôn xóm, đưa thông tin sớm, dễ hiểu.