Nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Tiếp nhận 300 triệu đồng từ doanh nhân Lê Xuân Hoàng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Công ty CP Đầu tư IMG và Hệ thống khám chữa bệnh đa khoa Sài Gòn. Đồng thời khẳng định, sự đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân là nguồn động viên to lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm cộng đồng, góp phần cùng thành phố Huế thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Dịp này, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân đã tiếp đoàn Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam đến ủng hộ Nhân dân thành phố Huế 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tiếp nhận 1 tỷ đồng từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận sự hỗ trợ từ Đoàn Hoa hậu doanh nhân - Công ty CP truyền thông VINAART hỗ trợ 181 triệu đồng; Hội người Việt Nam tại Cộng Hòa Séc 500 triệu đồng …

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với Huế. Đồng thời cho biết, thành phố đã và đang tập trung huy động các lực lượng để khắc phục hậu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường, chăm lo đời sống nhân dân, sớm đưa các hoạt động sinh hoạt và sản xuất trở lại bình thường.

Tiếp nhận tiền hỗ trợ từ Đoàn Hoa hậu doanh nhân - Công ty CP truyền thông VINAART hỗ trợ

Nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp là sự động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để Huế vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển. TP. Huế sẽ phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, đúng mục đích, kịp thời đến các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trong chuỗi hoạt động nhân dịp 80 năm ngày thành lập Ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/2025), Thanh tra TP. Huế đã trao 50 suất quà (mỗi suất 1,1 triệu đồng đến 50 hộ gia đình trên địa bàn 5 xã thuộc huyện A Lưới cũ - mỗi xã 10 suất) bị ảnh hưởng do mưa lũ. Đây là số tiền do cán bộ, công chức, người lao động đóng góp và từ quỹ phúc lợi của Thanh tra thành phố.

Thanh tra thành phố tặng quà đến bà con A Lưới

Báo Tiền Phong, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức trao tặng nhiều phần quà thiết thực đến các trường học, người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại xã Đan Điền.

Trao quà hỗ trợ người dân xã Đan Điền

Chương trình đã trao tặng 130 suất quà và học bổng hỗ trợ cho các em học sinh vượt khó, gia đình gặp nhiều thiệt hại trong mưa lũ vừa qua. Đồng thời, đã trao 250 triệu đồng cho các đơn vị trường học và trao tặng xã Đan Điền 20 triệu đồng nhằm khắc phục thiệt hại sau lũ. Tổng kinh phí được trao trong đợt này là 400 triệu đồng do các đơn vị do Công ty Vietlott - đơn vị điều hành Quỹ Tâm Tài Việt, Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Cát Tường, Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Thành Tâm, Công ty Sữa Nutifood.